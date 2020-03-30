"Я же видела, как она плакала"

В сети появилась информация о романе Аллы Пугачевой с российским музыкантом

Продюсер Сергея Челобанова, который работал с Пугачевой, Марта Могилевская рассказала историю отношений музыканта с Примадонной, передает «Собеседник».

Могилевская завила, что Пугачева ревновала музыканта к ней, хотя оснований для этого не было.

«Слышала, что он ни разу ее не назвал Аллой. Он меня Машей называл. Она Челобанова очень любила, а тут я перед носом кручусь... Я же видела, как она плакала на съемках того самого злосчастного клипа «Незваный гость», может, ревновала», — поделилась воспоминаниями продюсер.

По ее словам, в один момент Пугачева более открыто заявила о своих подозрениях.

«И вот она приходит с бутылкой шампанского, говорит: «Ну чего, пойдем, Могилевская, я тебе твоего покажу». И она мне показывает две последние песни, которые Челобанов спел на «Рождественских встречах», — рассказала продюсер.

Могилевская добавила, что ей так ине удалось переубедить Примадонну в том, что с Челобановым у нее были сугубо деловые отношения.

Также недавно появилось интервью Челобанова, в которм он рассказывал, что до сих пор не может забыть Пугачеву. Он считает, что Примадонна была лучшей в его жизни.

«Женщина может быть красавицей, умницей, но если меня не устраивает запах ее волос, то до свидания. Пугачева пахла навязчивым сексом», — заявлял он.

Певец даже хотел стать мужем Примадонны и сделал ей предложение. Но так и не сложилось.

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