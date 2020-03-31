Джим Керри, Леонардо Ди Каприо, Том Круз и другие актеры решились на уродство ради заветных ролей

Джим Керри сыграл злого графа Олафа в "Лемони Сникет: 33 несчастья" и для этого ему пришлось изменить себя кардинально. Зато персонаж получился очень отвратительным в исполнении легендарного комика. Об этом пишет Politeka.

Райан Гослинг сыграл лысеющего типа в старомодных очках в "Валентинке". Никто и подумать не мог, что это один из самых горячих мужчин современности.

Леонардо Ди Каприо не остался в стороне тоже, ведь он снялся в "Авиаторе". Там Лео играл немощного инвалида со спутанной бородой и длинными ногтями.

Брэд Питт стал стариком в «Загадочная история Бенджамина Баттона». Ему пришлось по пять часов сидеть в гримерке, чтобы стать натуральным дедуганом.

Роберт де Ниро ради роли в "Бешеном быке" тренировался на ринге и отрабатывал удары, чтобы показать своего героя на закате карьеры. За время сьемок актер набрал больше 20 кг.

Том Крут тоже оказался в этом списке. Он сыграл в "Солдатах неудачи" лысого и пузатого кинопродюсера.

Кристиан Бейл пошел на многое, чтобы получить роль в фильме "Машинист". Актеру пришлось сбросить 30 кило ради роли. Организм был полностью истощен.

Джонни Депп исполнил роль в "Черной мессе". Он там играл гангстера, который организовал 19 убийств и работал на ФБР. Человек выглядел весьма неординарно, если сравнивить обычный вид актера.

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