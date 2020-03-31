Оксана Самойлова, жена известного украинского рэпера Джигана, в Инстаграм сделала скандальное заявление
Самойлова показала фото, где все семейство вместе. Можно увидеть вокруг деток и в центре пару в объятиях. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
"Как сложно принимать решения длинною в 10 лет, когда у тебя 4 маленьких детей, но мне не оставили выбора. Я подаю на развод. Все 10 лет счастливой семейной жизни были обманом с его стороны, а я просто жила и верила ему, он говорил такие вещи ,клялся здоровьем наших детей, умолял не верить в сплетни и слухи, клялся что любит только меня и никогда не изменял. Столько всего говорил и я верила, потому что я не способна на такие обманы, потому что я добрая и наивная, потому что я не понимаю как можно так поступать, потому что мы были счастливы, понимаете?", - написала Самойлова.
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Оксана также написала и о второй причине, которую можно посмотреть на страничке самого Джигана. Также Самойлова отметила, что не знает, как она будет воспитывать четырех детей, но ей нужно будет быть сильной.
Джиган почти сутки назад опубликовал в Инстаграм тоже семейное фото, где пара позирует вместе на пляже. Самойлова стоит возле воды, а рэпер идет к ней и его видно со спины. Можно по фото подумать, что семья счастлива.
Пользователи под фото писали, что Джиган поздно спохватился и упустил Оксану.
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