Оксана Самойлова, жена известного украинского рэпера Джигана, в Инстаграм сделала скандальное заявление

Самойлова показала фото, где все семейство вместе. Можно увидеть вокруг деток и в центре пару в объятиях. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Как сложно принимать решения длинною в 10 лет, когда у тебя 4 маленьких детей, но мне не оставили выбора. Я подаю на развод. Все 10 лет счастливой семейной жизни были обманом с его стороны, а я просто жила и верила ему, он говорил такие вещи ,клялся здоровьем наших детей, умолял не верить в сплетни и слухи, клялся что любит только меня и никогда не изменял. Столько всего говорил и я верила, потому что я не способна на такие обманы, потому что я добрая и наивная, потому что я не понимаю как можно так поступать, потому что мы были счастливы, понимаете?", - написала Самойлова.

Оксана также написала и о второй причине, которую можно посмотреть на страничке самого Джигана. Также Самойлова отметила, что не знает, как она будет воспитывать четырех детей, но ей нужно будет быть сильной.

Бузова не осталась в стороне и поддержала Самойлову:

"Девочка наша. Пожайлуста, держись. Просто знай, что все будет хорошо. Дай Бог вам сил пережить все это. Очень-очень грустно, особенно сейчас... В такое время".

Джиган почти сутки назад опубликовал в Инстаграм тоже семейное фото, где пара позирует вместе на пляже. Самойлова стоит возле воды, а рэпер идет к ней и его видно со спины. Можно по фото подумать, что семья счастлива.

Пользователи под фото писали, что Джиган поздно спохватился и упустил Оксану.

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