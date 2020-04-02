Украинская певица, участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская предстала в стильном костюме

Звезда нарядилась в красивый костюм и сфотографировалась с подругой, Машей Фокиной, пишет Рoliteka.net.

На снимке обе позируют на золотом фоне, позади видны такого же цвета шарики.

Слава Каминская предстала в синем костюме в белую и голубую полоску. Под пиджаком был черный топ, который подчеркнул формы звезды.

Крупные серьги и кольца завершили ее образ, а тонкая цепочка на шее придала некой изящности.

Каминская улыбалась и смотрела в камеру, как и ее подружка. Сама Фокина была в белом костюме, она держала в руках букет тоже смотрела в камеру.

"Мой партнер по преступности 🤩💪🏽", - подписала фото Фокина.

За четыре часа пост собрал более 1000 лайков и немного комментариев.

"😍😍Красотки💐👍🔥🔥🔥❤❤❤", "Красавица 👍😍", "Нереально красивая здесь 😍", "Лайк❤️", "Ого, какая красота!", - написали пользователи сети.

Ранее сообщалось, что в прошлом году Слава Каминская также позировала вместе с певицей Машей Фокиной.

Обе артистки находились, по всей видимости, в каком-то заведении. Слава выбрала для посиделок объемный свитер, который спустила с одного плеча. Образ звезды завершали серьги и неброский макияж.

Маша надела белый полупрозрачный топ, а в руке она держит бокал с шампанским.

«Моя Маша приехала 🥰😘❤️ @mashafokina ❤️ Годы идут , но как-то мимо нас 😂 Обожаю тебя ❤️ Доброе утро 😃☀️ пс: кошу лиловым глазом 😂», — подписала фото Каминская.

Напомним, Слава Каминская поделилась ярким фото с тренировки на карантине. Она провела занятия вместе с тренером, точнее, под его чутким присмотром.

Звезда засняла себя позирующей перед объективом в яркой майке на тонких бретелях и в черных лосинах.

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