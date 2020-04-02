Популярная украинская исполнительница Тина Кароль показала фанатам, что проводит карантин со своим любимым мужчиной

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Привет! Как у меня дела – я на самоизоляции. Наверно, как и все. Это временная мера, которая поможет спасти жизни миллионов. Вот это простое правило – просто оставаться дома. И тем более, это прекрасная возможность уделить внимание своим родным и близким», - отметила она.

Уточним, что на опубликованных кадрах Кароль позирует вместе с самым любимым мужчиной – сыном Вениамином. Ребенок сделал самодельный плакат с призывом оставаться дома во время эпидемии вируса из Китая.

Как сообщалось ранее, Тина Кароль поделилась соблазнительными кадрами своей тренировки.

Популярная украинская певица, как и многие сейчас, остается на карантине. Впрочем, для нее это не повод забывать о тренировках: звезда продолжает поддерживать себя в форме даже в таких условиях.

В разделе Сториз своего Инстаграм Кароль поделилась соответствующими кадрами. В коротком видео она показала, как занимается в просторном зале со специальным мячом для фитнеса.

Напомним, Кароль появилась с Брежневой в одинаковых платьях: сразу видно, кто здесь проиграл.

Как сообщала Politeka, Кароль показала, как добиться идеальных форм тренировками: будет худее Лободы.

Также Politeka писала, что Кароль закружила Балана в соблазнительном танце, тот не удержался: "Теряем парня, поплыл...".