Відома українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", активно займається спортом, про що говорять її публікації в Instagram 

Дівчина часто демонструє ідеальну фігуру, отриману завдяки наполегливим тренуванням, пише Politeka.net

Деякий час тому артистка опублікувала пост, в якому стрибнула через спину. Нікітіна наділа темний одяг: куртку і лосини. Останні підкреслили пружні сідниці української знаменитості.

На ногах зірки були лише маленькі нососчи, при цьому ефектний кадр був зроблений на піску. 

Довге волосся Катерина прибрала в хвіст. 

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Нікітіна стрибнула, вигнувши спинку, і випрямивши перед собою руки. Кадр вийшов просто чудовим. 

"Вжух", - підписала артистка знімок. 

Майже за годину пост зібрав понад 1000 лайків та багато коментарів. 

"А де відео? Фото завжди бреше, а ось видос, де ти там втиркаєшся в пісок та потім відпльовуваєся, во, це було б цікаво!", "Фотка 🔥🔥 хочу таку ж😂", "Нереально круто😊👍👍", "Офігєть👍", "Оох пам'ятається мені після такого вжуха місячочок в гипсіці ходити)", "Забула що море НЕ поруч вже в польоті?))", "Круто", " Катя😍😍😍", "Ого аж кросівки злетіли😱", "Фотка 🔥", - написали користувачі мережі. 

Нагадаємо, Катерина Нікітіна танцювала під реп-композицію, а в цей час її знімав молодший брат. 

Красуня спочатку танцювала в сукні. Дівчина розважалася, рухаючи головою і п'ятою точкою. 

Після цього Катерина помінялася з братом одягом, проте не змогла влізти в шорти. В цей час хлопчик зняв сестру. 

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#шок_контент 🔞 Я никогда не стояла в стороне актуальных трендов! Хорошо что у меня есть брат, но я не учла одно но.....🤦🏼‍♀️ —————————————————- PS. Шутки шутками, а моя 🍑 реально не влезла🤦🏼‍♀️ обидно 🥺 ________________________________________ Невероятно удобное платье @pico.ua ❤️ #fliptheswitchchallenge #challenge #fliptheswitch #flip #flipaclip #квартал #женскийквартал #жіночийквартал #любовь #отдых #счастье #лигасмеха #лігасміху #лигасмеха2020 #сборнаякременчуга #збірнакременчука #юмор #украина #киев #кременчуг #95квартал #95kvartal #кварталконцерт #driveproduction #никитина #женскийквартал #сбк #юмор #смех #улыбка Больше видео 👉🏻 #n_k_t_n

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Раніше ми писали, що Катерина Нікітіна показала, як робить зарядку на камеру. Відео було записано в прямому ефірі. Таким чином, артистка хотіла  підтримати людей на карантині.

Нагадаємо, Никитюк і зірка "Квартал 95" помірялись принадами прямо на камеру

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