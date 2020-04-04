Відома українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", активно займається спортом, про що говорять її публікації в Instagram

Дівчина часто демонструє ідеальну фігуру, отриману завдяки наполегливим тренуванням, пише Politeka.net.

Деякий час тому артистка опублікувала пост, в якому стрибнула через спину. Нікітіна наділа темний одяг: куртку і лосини. Останні підкреслили пружні сідниці української знаменитості.

На ногах зірки були лише маленькі нососчи, при цьому ефектний кадр був зроблений на піску.

Довге волосся Катерина прибрала в хвіст.

Нікітіна стрибнула, вигнувши спинку, і випрямивши перед собою руки. Кадр вийшов просто чудовим.

"Вжух", - підписала артистка знімок.

Майже за годину пост зібрав понад 1000 лайків та багато коментарів.

"А де відео? Фото завжди бреше, а ось видос, де ти там втиркаєшся в пісок та потім відпльовуваєся, во, це було б цікаво!", "Фотка 🔥🔥 хочу таку ж😂", "Нереально круто😊👍👍", "Офігєть👍", "Оох пам'ятається мені після такого вжуха місячочок в гипсіці ходити)", "Забула що море НЕ поруч вже в польоті?))", "Круто", " Катя😍😍😍", "Ого аж кросівки злетіли😱", "Фотка 🔥", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Катерина Нікітіна танцювала під реп-композицію, а в цей час її знімав молодший брат.

Красуня спочатку танцювала в сукні. Дівчина розважалася, рухаючи головою і п'ятою точкою.

Після цього Катерина помінялася з братом одягом, проте не змогла влізти в шорти. В цей час хлопчик зняв сестру.

Раніше ми писали, що Катерина Нікітіна показала, як робить зарядку на камеру. Відео було записано в прямому ефірі. Таким чином, артистка хотіла підтримати людей на карантині.

Нагадаємо, Никитюк і зірка "Квартал 95" помірялись принадами прямо на камеру

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