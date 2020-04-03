Регина Тодоренко показала, чем развлекает супруга во время карантина дома

Как известно, Тодоренко является любительницей устроить съемки в рамках самых необычных фотосессий, принимает участие в самых разных проектах и даже некоторые из них ведет сама. Однако, из-за карантина звезде приходится сидеть дома, поэтому артистка "учится" бездельничать и привыкает к спокойному ритму жизни, пишет Рoliteka.net.

Не так давно в разделе Стори в Инстаграм певица показала, как развлекает супруга зажигательными танцами. После этого видеозапись появилась в сети и разошлась по фан-аккаунтами артистки.

На представленном ролике Регина в домашнем виде пляшет перед супругом, всячески улыбаясь и веселя его движениями. Поклонники в свою очередь также заинтересовано наблюдали за происходящим:

«Регина Тодоренко танцует танец мужу💙💦 . #РегинаТодоренко», « Красотка😂😍», «Молодец!!! Все для благополучия семьи!!!», «Для своего мужа, на всю страну? Что это за каламбур?», «Вроде для Влада,а смотрят все😄», «С такой женой не соскучишься!! Умница ты наша! ;)», «Такая клёвая. Похожа на подругу мою Елену».

До этого Регина поделилась эффектным роликом со съемок - она позирует у стены в черном платье в мелкий белый горошек, с красивой укладкой и ярким макияжем. Регина смеется, крутясь со стороны в сторону, а также демонстрирует свою фигуру в новом имидже.

В подписи же звезда напомнила о своем шоу:

«#маскактоты Смотрите СЕГОДНЯ в 20:10 ! Как думаете , кто скрывается за маской попугая ?», - написала Тодоренко.

Вот что ответили пользователи:

«Шикарная♥️что за платье?», «Красотка😍😍», «А что за трек?», «Красотка», «Паук-наверно Елена Ваенга!», «А марка платья?», «Круток видео💪», "Ух, выглядит сочно", "Боже, что за шикарная девушка, как на ней красиво смотрится платье❤️🤯🤯", «Такая красотка❤️ и платье .... просто💐 что за платье???», «Классная такая 😍 платье 🔥».

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