Регіна Тодоренко показала, що розважає чоловіка під час карантину вдома

Як відомо, Тодоренко є любителькою влаштувати зйомки в рамках самих незвичайних фотосесій, бере участь у різних проектах і навіть деякі з них веде сама. Однак, через карантин зірці доводиться сидіти вдома, тому артистка "вчиться" байдикувати і звикає до спокійного ритму життя, пише Рoliteka.net.

Не так давно в розділі Сторі Instagram співачка показала, як розважає дружина запальними танцями. Після цього відеозапис з'явився в мережі і розійшлася по фан-акаунтами артистки.

На представленому ролику Регіна в домашньому вигляді танцює перед чоловіком, всіляко посміхаючись і звеселяючи його рухами. Шанувальники у свою чергу також зацікавлено спостерігали за подіями:

«Регіна Тодоренко танцює танець чоловікові💙💦 . #РегинаТодоренко», « Красуня😂😍», «Молодець!!! Все для благополуччя сім'ї!!!», «Для свого чоловіка, на всю країну? Що це за каламбур?», «Зразок для Влада,а дивляться всі😄», «З такою дружиною не засумуєш!! Розумниця ти наша! ;)», «Така кльова. Схожа на мою подругу Олену».

До цього Регіна поділилася ефектним роликом зі зйомок - вона позує біля стіни в чорному платті в дрібний білий горошок, з красивою укладанням і яскравим макіяжем. Регіна сміється, крутячись з боку в бік, а також демонструє свою фігуру в новому іміджі.

підпису ж зірка нагадала про своє шоу:

«#маскактоты Дивіться СЬОГОДНІ о 20:10 ! Як думаєте , хто ховається за маскою папугу ?», - написала Тодоренко.

Ось що відповіли користувачі:

«Шикарна♥️що за плаття?», «Красуня😍😍», «А що за трек?», «Красуня», «Павук-напевно Олена Ваєнга!», «А марка сукні?», «Круток відео💪», "Ух, виглядає соковито", "Боже, що за шикарна дівчина, як на ній красиво виглядає сукня❤️🤯🤯", «Така красуня❤️ і плаття .... просто💐 що за плаття???», «Класна така 😍 плаття 🔥».

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