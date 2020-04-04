Знаменитая украинская певица Анна Седокова сверкнула пышными формами в кружевном белье перед камерами

Не так давно Анна заявила, что у нее появились проблемы в домашней жизни с новым избранником Янисом Тиммой после длительного карантина. Звезда отметила, что в домашней одежде она не привлекательная и поэтому решила сменить свой имидж и даже создала собственную коллекцию новой одежды для дома, пишет Рoliteka.net.

В этот раз в разделе Стори в социальной сети Инстаграм она решила представить один из своих нарядов - спортивный костюм яркого оттенка, под которым была одета в одни лишь кружева черного цвета.

При этом артистка рассказала, что очень довольна этим образом и чтобы он не казался скучным, она и надела столь пикантное белье. Волосы же артистка оставила распущенными, а на лице ее можно заметить яркий макияж.

Отметим, не так давно Анна рассказала, что ей удалось похудеть в короткие сроки на более чем 4 кг благодаря специальной диете.

Так, Анна заявила, что у нее появились проблемы с самочувствием, причем напрямую связанные с питанием и - как следствие - набором лишнего веса. Выяснилось, что звезде нельзя употреблять молочные продукты и яйца. Она ограничила питание и, похоже, это позитивно сказалось на ее внешнем виде.

Ранее Анна заявила, что создает программу для собственного шоу, о котором мечтала многие годы. Несколько часов назад певица решила представить небольшой отрывок из интервью, отснятого в рамках шоу, но нарвалась на серьезную критику в сети.

Звезда решила рассказать подробности своего первого интервью и удивить стильным образом – короткий топ, едва прикрывающий грудь артистки не остался незамеченным поклонниками. Также пользователи не сдержали и весьма жестких слов в адрес Анны (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

«Все🔥🔥🔥 Мы в сети !!! Наше шоу #КВАРТИРА69 в #Youtube и я пишу эти строки и не верю, что это произошло 😭😭 Приготовьте носовые платочки. первом свидании, которое было... Нет, посмотрите и все узнаёте 🤪 Это была наша мечта».

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