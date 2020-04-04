Российский певец Филипп Киркоров удивил поклонников неожиданным снимком во время карантина

Как передает Politeka.net, соответственный кадр звезда эстрады опубликовал на своей страничке в Instagram.

Стоит отметить, что певец пренебрежительно отнесся к мерам безопасности, и вместо маски и перчаток предпочел кожаную косуху, длинную рубашку и светлые джинсы.

Поклонники Киркорова тут же отчитали его за такой проступок и напомнили об самоизоляции во время эпидемии.



Сам певец прокомментировал свой снимок коротко: "ЛИФТоИЗОЛЯЦИЯ"

Кроме того, некоторые поклонники артиста отметили, что он исхудал.

"Дома сиди )", "Филипп, отлично похудели. Лет 15 скинули.", "Филипп, какой неожиданный look 👍 Какой же Вы невероятный, наверное никогда не привыкну к Вашим перевоплощениям и способности удивлять", "Застрял что ли?", "Почему без маски", - писали в комментариях.





Ранее мы сообщали, что Филипп Киркоров и продюсер Яна Рудковская решили поддержать соотечественников в период эпидемии обнадеживающим роликом.

На своей странице в Instagram Рудковская опубликовала видео, на котором вместе с Киркоровым обращается к подписчикам.

«Говорит и показывает Москва. Жизнь продолжается. Все прекрасно, что не безобразно. А не безобразно то, что прекрасно... Все будет хорошо, и мы это переживем. Главное – не терять бодрость духа, сияние глаза и веры в наше прекрасное будущее, что, в принципе, у нас не за горами», – заявил артист.

Но, не все подписчики оценили «выступление». Людям не понравилось, что на теме болезни звезды пытаются добавить баллов к своей популярности.

Напомним, что фаворитка Киркорова в прозрачной сетке пококетничала на камеру: «50 оттенков черного».

А еще Politeka писала, что Киркоров ошеломил опасными развлечениями с детьми, семейное видео: "Девочка бесстрашная".

Также Politeka сообщала, что Киркоров поразил нестандартными развлечениями, личные кадры облетели сеть: "Женщины не хватает".