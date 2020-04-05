Известная украинская певица Анна MARUV Корсун показала новый короткий ролик в Инстаграм

На кадрах Корсун позирует в пижаме, а также с синими косичками, которые она добавила на волосы. Анна покрасилась на камеру, а после этого прыгнула в постель леопардового цвета. MARUV в этот момент сменила одежду на юбку и блузку в горошек и пошла выбрасывать мусор в мусоропровод. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели просмотреть ролик более 50 тысяч раз и написали несколько комментариев:

"Главное санитайзером в камеру попшикала - теперь нас никакой вирус-шмирус не возьмет", "Руками взялась за ручку мусорки ,а потом посылая воздушный поцелуй ,тронула свою оральную зону", "Синие косички кстати шикарные, очень тебе идут", "Накраситься чтобы вынести мусор...в мусоропровод подъезда", "А где маска и перчатки! Следующий ролик надо и это!;))", "Блин, перчатки не надела и поцелуй на нас воздушный отправила, вот хулиганка".

Ранее мы сообщали, что украинская певица MARUV похвасталась перевоплощением перед камерой, появившись в одной шелковой пижаме.

Сначала артистка показала, как веселится в одной лишь шелковой черной пижаме, сверкая при этом стройной фигурой на собственной постели. Уже через несколько кадров звезда прыгает на нее, чтобы в следующий момент показать всю себя в пикантном образе с ярким макияжем на лице.

Напомним, полураздетая MARUV показала все свои умения на одном видео

А еще Politeka писала, что MARUV в бархатном корсете показала топ лучших поз для фотосессии

Также Politeka сообщала, что горячая MARUV потрусила прелестями на камеру без белья



