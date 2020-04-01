Знаменита артиска Ані Лорак показала яскраве фото з Лазарєвим у його день народження

Сьогодні в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці Кароліна вирішила привітати свого колегу, а також близького і дорого друга Сергія Лазарєва. З цього приводу зірка опублікувала спільний кадр, пише Рoliteka.net.

Артистка з'явилася в стильному костюмі, повністю розшитий паєтками яскраво-синього відтінку. При цьому під піджаком зірки можна помітити лише чорний топ. Поряд з Кароліною позував і сам Сергій в стриманому чорному костюмі, який вдало поєднувався з нарядом Лорак.

«Із Днем народження, мій дорогий, талановитий, працьовитий Один @lazarevsergey! Суперартист! Суперпапа для своїх діток! Будь щасливий! Будь любимо завжди! Бережи своє гарне, вразливе, красиве Серце!», – пише зірка під постом.

Шанувальники відповіли відразу ж:

«З днем народження Сергійко 🎂❤️», «Білан збереже його серце, так мило 🍆🍆🍆🍆🍆», «Від усієї душі вітаємо!» «Кароліна, Ви прекрасні. Сергій, з днем народження 🎂».

Раніше зірка постала перед шанувальникам в незвичайному мереживній сукні довжиною в підлогу, під яким помітно ще одне плаття пастельного відтінку без бретелей.

При цьому зірка доповнила свій наряд туфлями на високих підборах і масивними прикрасами, серед яких варто відзначити сережки з безліччю каменів. Волосся зірки ж покладені в м'які і акуратні хвилі, а на обличчі досить помітний макіяж.

Цікаво - чи шанувальники здивувалися "новим" губам Кароліни, які стали помітно більше. Також шанувальники написали кілька здивованих коментарів, подумавши, що зірка зібралася нарешті заміж. Спусля час співачка видалила новий пост зі своєї сторінки.

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