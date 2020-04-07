Вірі довелося перенести своє шоу через карантин. Однак, нова дата заходу здивувала навіть найвідданіших фанатів

Популярна українська співачка, яка давно переїхала в Росію, теж постраждала через карантин. Як і багатьом іншим артистам, Вірі довелося перенести своє нове шоу Vэлемент, яке повинно було відбутися 25 квітня (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз). При цьому зірка вирішила не розмінюватися на дрібниці і перенесла його майже на цілий рік. Про це пише Politeka.

«Я до останнього сподівалася... ми так готувалися... але в зв'язку зі сформованою ситуацією і після довгих обговорень ми змушені перенести наше Шоу #Vэлемент , яке повинно було відбутися 25 квітня в КрокусСітіХолл - на наступний рік. Нова дата! 26 березня 2021р ! Зал той же!! Всі квитки дійсні!», - заявила у своєму Instagram Брежнєва.

В коментарях до посту співачка також зізналася, що засмучена з цієї ситуації.

Таке радикальне рішення здивувало багатьох шанувальників знаменитості, люди не бачать причини перенесення шоу на наступний рік.

«Віра, все що не робиться - на краще! Зате ще стільки часу на підготовку!», «А чому перенесли так далеко?!?», «Як шкода, цілий рік... Уявляю як Ви засмутилися», «Всім плани зіпсував цей вірус», «і радісно і сумно», - пишуть люди в коментарях до посту.

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