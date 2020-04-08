Украинская певица Ани Лорак, которая давно живет и работает в России рассказала о своем отношении к Украине

Ее слова передает depo.ua.

Певица не видит ничего плохого в том, что она сейчас гастролирует в РФ.

"Как можно артисту указывать, где ему выступать? Почему моих друзей теперь называют врагами? У меня в голове это не укладывается. Я никогда не делила людей по национальному признаку и никогда этого делать не стану, для меня нет "своих" и "чужих" зрителей.

Все люди братья. Тем более русские и украинцы, дружеские, братские народы испокон веков. Сейчас нас кто-то хочет поссорить, но им это не удастся. Люди умнее, чем кажется политикам, они все равно общаются, все равно любят друг друга. Пройдет время, и мы снова будем вместе", - заявила Ани Лорак.

К слову, Ани Лорак уже рассказала в интервью о своем отношении к Украине.

Певица, народная артистка Украины, Ани Лорак, которая сейчас живет и работает в России, дала интервью журналисту Егору Хрусталёву. В нем она описала свои чувства к Украине и украинцах.

«Как может быть просто, когда в твоей стране происходит такое? Это моя боль. Я считаю, что каждый украинец сегодня испытывает просто потрясение от того, какой уровень жизни, какой курс страны. Все остальное. Просто это не наши темы, потому что я не политик, я – артист», – говорит она.

По ее словам, она является народной любимицей около 20 лет и стала народной артисткой после Евровидения в 2008 году.

«Вот они и почувствовали, что я из народа, из простой семьи с непростым детством. Это все трудом, лишениями я достигла», – подчеркнула она.

Также Ани Лорак добавила про скандалы, которые вертятся вокруг ее имени.

«Относительно, вообще, любых скандалов вокруг моего имени, каких-то сплетен – ну, что поделаешь? Я могу сказать спасибо этим людям, потому что они неравнодушны ко мне, раз я привлекаю их внимание», – отметила певица.

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