Победительница "Танців з зірками 2019", актриса Ксения Мишина опубликовала черно-белый снимок

Звезда часто радует поклонников фото в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. Так, на одном из последних снимков красотка соблазнила горячей внешностью.

Ксения позировала в полоборота к фотографу. Еее большие глаза были прикованы к объективу. Ксения приоткрыла губы и фото приобрело свою очаровательность. Макияж с акцентом на пышные ресницы лишь подчеркнул натуральную красоту Мишиной.

Вероятно, красотка позировала в легком платье, которое она немного спустила с плеч.

На спине заметно несколько родинок.

Девушка поднесла руку к волосам и немного их оттянула от лица. При этом она засветила на руке тонкий браслет, отлично дополнивший образ.

"Помните фразу: «Один за всех и все за одного»? ⠀ Мы с Вами единый организм... Только с абсолютно разными судьбами и дорогами... И отвечать за всех и каждого все равно нам!!

А если кто-то хочет или захочет этот организм обмануть - не получится... никогда... Ибо так устроена суть. Все закономерно... все в равной степени, эквивалентно... только вопрос времени...", - подписала снимок красотка.

За 12 минут пост собрал более 3000 лайков и много комментариев.

"Самая мудрая", "Каждое следующее фото красивее предыдущего. Ксения, так держать! Нет предела совершенству))) ❤️", "Вы очень мудрая 😘😚", "Красотка", "Божественная красота😍", "Вы умничка!!!", "Если то что вы показали , твориться в столице, что за наши города говорить", "🔥Красивый взгляд😍", "Какая вы красавица 😍", "Хороша🌹", "Превосходная 😍", "Я всегда это знала,и как только начинаешь относится к другому как к самому себе,уметь поставить себя на чужое место,то многое выравнивается в жизни", - написали пользователи сети.

Напомним, Ксения Мишина позировала в туманной дымке. Видно, что артистка выбрала обтягивающее серое платье, которое подчеркивает ее идеальную фигуру.

«А если действительно всю ситуацию воспринимать как тайм аут для природы и нашей земли? Подарить ей некие каникулы и отпуск…», - прокомментировала Мишина ситуацию с коронавирусом в мире.

Напомним, что Ксения Мишина взбудоражила роскошными формами: «Голливуд отдыхает».

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