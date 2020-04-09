Известная украинская певица Мишель Андраде, продюсером которой является Потап, показала новый образ в Инстаграм

На фото Мишель позирует в солнцезащитных очках и на каблуках. Андраде была в кожаной куртке с ремнем, скорее всего, который подчеркнул талию. Видно, что певица была в топе, а нижнюю часть одежды под курткой не видно. Артистка на кадрах выносила мусор. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Теперь есть повод наряжаться", - написала Мишель.

Одна из первых в комментариях появилась дочь Потапа, которая написала "Вов". Фанаты успели поставить почти 10 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Ты даже мусор пафосно выбрасываешь", "Мишелька ты очень красивая", "Жесть, и как так получается мило, красиво и серьезно", "Ты как всегда огонь", "Какая же ты красивая, Мишель!!!", "Вау".

Ранее мы сообщали, что известная украинская певица Мишель Андраде, продюсером которой является Потап, показала, как она выглядела во время съемок нового клипа.

На кадрах Мишель одета в узкий топ, похожий на купальник, штаны, а сверху накинут пиджак. Девушка томно смотрит в кадр, хотя половина ее лица находится в тени. Фотограф создал волшебную атмосферу, которая добавляет шарма звезде.

Напомним, Андраде показала самые эффектные позы прямо в кресле, дочь Потапа оценила

Также Politeka сообщала, что роскошная Мишель Андраде в облегающей майке показала свою гордость

А еще Politeka писала, что юная подопечная Потапа устроила грязные танцы прямо в баре



