Потап удивил дерзким посланием на своем новом селфи

Популярный украинский продюсер и лидер группы Mozgi Потап (Алексей Потапенко) решил порадовать своих поклонников новым фото на своей странице в Инстаграм. Как сообщает Politeka.net, артист поделился дерзким селфи, сделанным в зеркале.

На фото Потап стоит прямо перед камерой с вызывающим выражением лица. На первый взгляд кажется, что на фото нет ничего интересного, однако, если присмотреться, то в зеркале за продюсером можно увидеть отражение его оригинальной футболки. На ней изображена рука, демонстрирующая нецензурный жест со средним пальцем. Особенно забавно на картинке выглядят длинные наманикюренные ногти, которые никак не вяжутся с общим стилем самого Потапа.

Поклонники продюсера тут же принялись обсуждать его селфи и искать в нем некий тайный месседж. Стоит отметить, что некоторых такой выбор одежды огорчил.

«Хоть у кого-то свежий маникюр», «Классный», «С Настей помолодели!)», «Такое чувство, как будто мне фак показали», «Не задом наперёд одел?», «Потап, не поворачивайся к людям спиной», «Пушка», «Ну Брат зачем так сразу)... Задний фон огорчает!», «С таким выражением лица))ещё и fuck виднеется)», «Если бы не прочла комментарии футболки вообще не заметила, на карантине гладко выбрит это да, футболка фу!», - пишут люди.

Напомним, Каменских и Потап поразили кадрами из закулисья "Голоса", этого не покажут по ТВ.

Как сообщала Politeka, Потап раскорячился в странной позе, Каменских все засняла.

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