Старшая дочь популярной украинской певицы Светланы Лободы Ева отпраздновала девятый день рождения

Как прошло празднование этой даты в условиях карантина, на своей странице в Instagram продемонстрировала знаменитая мама девочки, передает Politeka.net.

На снимках дочка артистки позирует в костюме из романов о Гарри Поттере. На ней – коричневый плащ с красной подкладкой и в таких же цветах колдовская шляпа. Что же касается мамы именинницы, то она была одета по-домашнему: в спортивных штанах и укороченной футболке, которая не скрывала идеального пресса звезды.

«Евка обожает Гарри Поттера, теперь и мама тоже😃😬🤩 вечеринка была в стиле 🧙🏼‍♂️🧙‍♀️🧙🏼», – подписала фото звезда.

«Вай🔥Как круто🤟🏼Красотки ♥️ Вообще прикольно😍 Очень милые фотки🥰💖», «Любящая мама, это и есть настоящий волшебник😌👍», «Это так круто», «Очень круто🔥», «Шикарные!❤️», «Волшебно🔥✨❤️», «Как круто, просто и по домашнему😍 Евусю с прошедшем🎉», «На карантине и др отпраздновать так круто можно 🤩», – пишут в комментариях.

В день рождения девочки артистка публиковала в соцсети трогательные фото дочери, а также запись ее телефонного звонка, в котором Ева рассказывает, как они с сестричкой Тильдой скучают по маме и желают ей хороших концертов.

Отцом Евы является хореограф Андрей Царь, который работал с балетом певицы. Несколько лет он был гражданским мужем звезды. В 2011 году у пары родилась дочь, а уже в 2014 году Светлана и Андрей разошлись. Они сделали это тихо и без скандалов. Возможно, свою роль в этом сыграло и то, что пара жила в гражданском браке и для развода не потребовались юридические процедуры.

Вторая дочь, Тильда, родилась у певицы в 2018 году. Артистка не называет имени отца малышки, но пресса приписывала ей роман с лидером немецкой рок-группы Rammstein Тиллем Линдеманном.

Напомним, Лобода решилась на кардинальную смену имиджа, фото взорвало сеть.

Как сообщала Politeka, Лобода засветила лишнее, хвастаясь формами без фотошопа.