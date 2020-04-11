Известная украинская певица Мишель Андраде, продюсером которой является Потап, показала интересное фото в Инстаграм

На фото Мишель позирует без одежды и белья, а образ дополнила она очками и повязкой на голове. Прикрыла свою естественную красоту Андраде подушкой, которую обвязала ремнем, чтобы прикрепить к телу, таким образом продолжая челлендж, который ходит по Интернету. На фоне можно увидеть только частично штору. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли написать комментарии или поставить лайки под публикацией. Все из-за того, что опубликовала снимок Мишель в сторис Инстаграма, где такой функции нет.

Ранее мы сообщали, что Известная украинская певица Мишель Андраде показала новый образ в Инстаграм.

На фото Мишель позирует в солнцезащитных очках и на каблуках. Андраде была в кожаной куртке с ремнем, скорее всего, который подчеркнул талию. Видно, что певица была в топе, а нижнюю часть одежды под курткой не видно. Артистка на кадрах выносила мусор.

Сообщалось, что Известная украинская певица Мишель Андраде показала с подружкой свои умения в Инстаграм.

На кадрах Мишель позировала в велотреках и коротком полосатом топе. Рядом с ней стояла напарница в черной одежде. Они вместе станцевали зажигательный танец.

Напомним, юная подопечная Потапа в узком топе показала, как она соблазняет мужчин

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