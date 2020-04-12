Известная певица Светлана Лобода сделала ряд откровенных признаний

Звезды отправились на карантин - все концерты и съемки отменены, и у артистов наконец появилось время, которое можно полностью посвятить семье. Особенно счастливы их дети, ведь в обычной жизни они видят родителей не так уж часто.

По словам Светланы Лободы, во время карантина девятилетняя Евангелина и двухлетняя Тильда очень рады, что звездной маме не нужно уезжать на гастроли и выступления, передает Стархит.

Как призналась Лобода, ее дети абсолютные противоположности друг друга, поэтому певице приходится к каждой искать подход.

"Тильда - умная, с сильным характером. Она голубоглазая, с русыми волосами. Если чего-то ей хочется, то добивается этого. Не любит, когда ее ругают - сразу в слезы. С Евочкой такого не было. Она наоборот очень спокойная. Я кайфую, что у меня девочки. Хочется парня. Не исключаю, что нарожаю еще деток обязательно. Детей должно быть много", - рассказала Светлана.

Светлана подчеркнула, что на самоизоляции отодвинула творчество на второй план и целыми днями проводит время со своими дочерьми.

Также ранее сообщалось, что старшая дочь популярной украинской певицы Светланы Лободы Ева отпраздновала девятый день рождения. Как прошло празднование этой даты в условиях карантина, на своей странице в Instagram продемонстрировала знаменитая мама девочки.

На снимках дочка артистки позирует в костюме из романов о Гарри Поттере. На ней – коричневый плащ с красной подкладкой и в таких же цветах колдовская шляпа.

Что же касается мамы именинницы, то она была одета по-домашнему: в спортивных штанах и укороченной футболке, которая не скрывала идеального пресса звезды.

Напомним, Лобода решилась на кардинальную смену имиджа, фото взорвало сеть.

Как сообщала Politeka, Лобода засветила лишнее, хвастаясь формами без фотошопа.

Также Politeka писала, что Лобода в тоненьком топе не удержалась от шальных танцев.