Актер театра и кино, известный по ролям в сериалах «Пятницкий» и «Ни что не случается дважды», Антон Батырев, представил новое фото в своем Инстаграм

Известно, что Антон Батырев завоевал популярность не только своими ролями, но и красивой внешностью, пишет Рoliteka.net. Артиста называют настоящим секс-символом.

На крайнем фото в Инстаграм Антон Батырев предстал в довольно брутальном образе. Небритый красавчик укутался в пальто на пуговицах, при этом он смотрел куда-то вдаль.

Позади артиста можно заметить надпись "СССР".

"#теплонеизбежно #двадцатыйисправит #всебережнонежно #наместовсестанет", - написал актер.

За два часа пост собрал более 20 тысяч лайков и много комментариев.

"Сексундочку, ты ж должен быть на Тувалу🤣🤣", "Стильно, модно, ретроспективно)", "Ну, что сказать, всегда мечтала встретить такого мужчину, как ваш герой в Вадим Огнев, вы блистательно сыграли эту роль", "Посмотрела 2 сезона " Ничто не случается дважды". Лучший сериал,что я видела про любовь!! Мечта любой девушки🙏🙏💞💞 Лучший актёр👍👍👍 Спасибо🙏🙏🙏", "Любимый актёр 🙏", "Нельзя быть таким брутальным😍", "Огнев это ваш образ! Я так думаю,что Огнев - это вы сам в действительности по жизни🔥👍👏", "Красавчик!Настоящий Мужчина!", "Смотрю «кто ты» пушка ,ракета", "Посмотрела кто ты🤗круто очень .И ничто не случается дважды досматриваю.Карантин рулит🤣", "Актёр❤️❤️❤️который навсегда в сердце", "Ох какой красавчик", "Красивый мужчина !Вы просто талантище! 👍", "Антон, отдыхайте побольше. Для своего возраста Вы выглядите замученным...", "Люблю Вас, Вы замечательный актёр😘😘😘", "Вы с Женечкой самая крутая пара", "Нельзя быть красивым таким❤️❤️❤️", - написали пользователи сети.

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