Известный украинский продюсер Алексей Потапенко (Потап), муж певицы Насти Каменских, показал домашнее видео в Инстаграм

На видео продюсер показался в черной футболке, а рядом с ним была собака белого цвета, которая лезла к нему целоваться. Потап не давал себя поцеловать, но потом таким необычным способом Алексей представил фолловерам новый трек. Можно в ролике увидеть и ноги Насти, на которых и сидела французская болонка по прозвищу Мими. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты посмотрели видео более 150 тысяч раз и оставили несколько комментариев:

"Мими вся в Хозяйку", "Какие милые", "Мими такая зайка", "Есть эта песня?", Если бы не колени Насти, то бы прошел", "Потап дразнит", "Детям не смотреть, 18+", "Иш какая, целуньки надо девчульке", "Алексей, у Вас обворожительная улыбка!".

Ранее мы сообщали, что в сети ответили рэперу Потапа за то, что он попросил украинцев объединиться в борьбе с пандемией.

В опубликованном видеоролике Потап обсудил с Позитивом ситуацию с украинцами, которые в марте прилетели из Вьетнама и устроили беспорядки в аэропорту из-за того, что не хотели проходить обсервацию. Потап уверен, что такая легкомысленность людей обязательно приведет к катастрофе в нашей стране.

«Это пример того, почему в Украине еще не началась, но начнется настоящая катастрофа», - подчеркнул продюсер.

Потап на видео назвал их "долбодятлами". Украинцы в сети ответили продюсеру не намного лучше.

Напомним, дерзкий Потап разозлил оскорбительной выходкой, фото попало в сеть

А еще Politeka писала, что Потап потерял над собой контроль и унизил украинцев

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