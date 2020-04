View this post on Instagram

Сьогодні так холодно... що тільки @babkina зігріє)) #дашачитає #дашачитает вірш Катерини Бабкіної «Той чоловік» Вперше у каруселі повністю 🦋Той чоловік, що іноді спить зі мною, ходить в легкому светрі і темній куртці, без рукавиць і з голою головою, навіть взимку в міста безжальній пустці почувається добре, як під водою. Той чоловік ламається дуже рідко. Каже тоді: зсередини я вже гнилий, зелений, мертвий, як гриб. Не торкайся до мене, рибко. Він розпихає дріб'язок по кишенях, часом зі мною він, й спить потім міцно й глибоко – так само, як коли спить без мене. Той чоловік ніби давно переїв цих дослідів, Експедицій за межі себе і межі серця, І за будь-які інші межі. Але найкраще він спить вже вдосвіта, І уві сні смієтся, Ніби говорить – все, що стається із нами – найсвітліші, безцінні досвіди, Допоки стається, допоки все ще стається.