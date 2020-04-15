Украинская телеведущая Даша Трегубова, которая является ведущей «Х-фактора», прочитала на камеру новый чувственный стих

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, звезда читает на камеру стих Екатерины Бабкиной «Тот мужчина».

«Сегодня так холодно, что только Бабкина согреет…», - говорится в сообщении.

Уточним, что сами кадры сделаны в черно-белом стиле. А поклонники Трегубовой пришли в восторг от прочтенного стиха.

«Сильные слова», «Иногда спит со мной – как-то звучит конечно. Но стих обалденный», «вау», «невероятная», - пишут они.

Как сообщалось ранее, 39-летняя украинская ведущая и актриса Дарья Трегубова взбудоражила поклонников роскошными фото в красном платье.

Телеведущая «Х-фактор» поразила фигурой в красном обтягивающем платье на тонких бретелях и нежным образом. Ее волосы были распущены и уложены локонами на одно плечо. Макияж нюдовый. На двух кадраз Даша Трегубова была в черной маске из кружева, которая закрывала ее глаза.

В целом, образ на фоне красных портьер на сцене вышел очень удачным, о чем свидетельствует популярность снимков в соцсети. За три часа они успели собрать несколько тысяч лайков и десятки комментариев.

Напомним, что Даша Трегубова сверкнула идеальными формами на съемках: «Какие кокосы…».

Как сообщала Politeka, Даша Трегубова без белья устроила жаркую фотосессию в постели: пикантные кадры.

Также Politeka писала, что Даша Трегубова в кружевном боди выставила напоказ роскошное тело: «До чего же хороша!».