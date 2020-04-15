Українська телеведуча Даша Трегубова, яка є ведучою «Х-фактора», прочитала на камеру новий чуттєвий вірш

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, зірка читає на камеру вірш Катерини Бабкіної «Той чоловік».

«Сьогодні так холодно, що тільки Бабкіна зігріє…», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що самі кадри зроблені в чорно-білому стилі. А шанувальники Трегубової прийшли в захват від прочитаного вірша.

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«Сильні слова», «Іноді спить зі мною – як-то звучить звичайно. Але вірш неймовірний», «вау», «неймовірна», - пишуть вони.

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Сьогодні так холодно... що тільки @babkina зігріє)) #дашачитає #дашачитает вірш Катерини Бабкіної «Той чоловік» Вперше у каруселі повністю 🦋Той чоловік, що іноді спить зі мною, ходить в легкому светрі і темній куртці, без рукавиць і з голою головою, навіть взимку в міста безжальній пустці почувається добре, як під водою. Той чоловік ламається дуже рідко. Каже тоді: зсередини я вже гнилий, зелений, мертвий, як гриб. Не торкайся до мене, рибко. Він розпихає дріб’язок по кишенях, часом зі мною він, й спить потім міцно й глибоко – так само, як коли спить без мене. Той чоловік ніби давно переїв цих дослідів, Експедицій за межі себе і межі серця, І за будь-які інші межі. Але найкраще він спить вже вдосвіта, І уві сні смієтся, Ніби говорить – все, що стається із нами – найсвітліші, безцінні досвіди, Допоки стається, допоки все ще стається. #вірші #поезія #україна #віршіпрокохання #стихи #поэзия

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Як повідомлялося раніше, 39-річна українська ведуча і актриса Дарина Трегубова розбурхала шанувальників розкішними фото у червоному платті.

Телеведуча «Х-фактор» вразила фігурою в червоному обтягуючому плаття на тонких бретелях і ніжним чином. Її волосся були розпущені і покладені локонами на одне плече. Макіяж нюдовый. На двох кадраз Даша Трегубова була в чорній масці з мережива, яка закривала її очі.

У цілому, образ на тлі червоних портьєр на сцені вийшов дуже вдалим, про що свідчить популярність знімків в соцмережі. За три години вони встигли зібрати кілька тисяч лайків і десятки коментарів.

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Нагадаємо, що Даша Трегубова блиснула ідеальними формами на зйомках: «Які кокоси…».

Як повідомляла Politeka, Даша Трегубова без білизни влаштувала гарячу фотосесію в ліжку: пікантні кадри.

Також Politeka писала, що Даша Трегубова в мереживній боді виставила напоказ розкішне тіло: «До чого ж гарна!».