Українська телеведуча Даша Трегубова, яка є ведучою «Х-фактора», прочитала на камеру новий чуттєвий вірш

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, зірка читає на камеру вірш Катерини Бабкіної «Той чоловік».

«Сьогодні так холодно, що тільки Бабкіна зігріє…», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що самі кадри зроблені в чорно-білому стилі. А шанувальники Трегубової прийшли в захват від прочитаного вірша.

«Сильні слова», «Іноді спить зі мною – як-то звучить звичайно. Але вірш неймовірний», «вау», «неймовірна», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, 39-річна українська ведуча і актриса Дарина Трегубова розбурхала шанувальників розкішними фото у червоному платті.

Телеведуча «Х-фактор» вразила фігурою в червоному обтягуючому плаття на тонких бретелях і ніжним чином. Її волосся були розпущені і покладені локонами на одне плече. Макіяж нюдовый. На двох кадраз Даша Трегубова була в чорній масці з мережива, яка закривала її очі.

У цілому, образ на тлі червоних портьєр на сцені вийшов дуже вдалим, про що свідчить популярність знімків в соцмережі. За три години вони встигли зібрати кілька тисяч лайків і десятки коментарів.

Нагадаємо, що Даша Трегубова блиснула ідеальними формами на зйомках: «Які кокоси…».

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