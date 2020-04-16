"вчера 🖤 / сегодня 💙", - лаконично подписала фото Серябкина.
Менее чем за час поклонники успели поставить почти 20 000 "сердечек":
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"Здорово там у тебя. 👍 А у меня только балкон("
"Просто невероятно красивая"
"Что вчера, что сегодня вы очень красивая и классная 🤩"
"Сегодня же холодно 🥶🥶"
"Какая эстетика😍🌊"
"Тоже хочу на берег какого-нибудь озера 💦❤️"
"Шикарное пальто👍"
"Ты всегда прекрасна❤ в любой одежде и в любом виде)😚"
"Вот кайф ) Вот бы туда ,где вы сидите ))))😊"
Ранее мы сообщали, в одной из фан-групп артистки поделились откровенным фото Ольги. Звезда стояла в нижнем белье, соблазнительно выгнув спинку, и разглядывая себя в зеркале.
Напомним, экс-солистка "Серебро" сверкнула изгибами в пикантных позах: "Просто бомба!"
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