35-летняя российская певица Ольга Серябкина, бывшая участница группы "Серебро", подразнила шикарным отдыхом на природе

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в неожиданных и кардинально отличающихся образах. Девушка позировала на причале у водоема.

На одном из снимков Ольга примерила пальто сочного синего цвета с меховым воротником. Красотка удобно расположилась в кресле, вытянув вперед ноги, подставив лицо солнышку и закрыв глаза - сплошная нега. Примечательно, что Серябкина оказалась с голыми ногами, и некотрые заметили в комментариях, не холодно ли, случаем, ей.

Ради другого снимка Ольга переоделась в спортивный костюм черного цвета с белыми полосами. Променяв образ страстной красотки на "пацанку", звезда уселась на доски и опустила ноги с причала, при этом довольно улыбаясь.

"вчера 🖤 / сегодня 💙", - лаконично подписала фото Серябкина.

Менее чем за час поклонники успели поставить почти 20 000 "сердечек":

"Здорово там у тебя. 👍 А у меня только балкон("

"Просто невероятно красивая"

"Что вчера, что сегодня вы очень красивая и классная 🤩"

"Сегодня же холодно 🥶🥶"

"Какая эстетика😍🌊"

"Тоже хочу на берег какого-нибудь озера 💦❤️"

"Шикарное пальто👍"

"Ты всегда прекрасна❤ в любой одежде и в любом виде)😚"

"Вот кайф ) Вот бы туда ,где вы сидите ))))😊"

Ранее мы сообщали, в одной из фан-групп артистки поделились откровенным фото Ольги. Звезда стояла в нижнем белье, соблазнительно выгнув спинку, и разглядывая себя в зеркале.

Напомним, экс-солистка "Серебро" сверкнула изгибами в пикантных позах: "Просто бомба!"

Как сообщала Politeka, экс-солистка "Серебро" в одном купальнике показала, чем искушает мужчин: "Жарко тебе"

Также Politeka писала, что полуголая экс-солистка "Серебро" Серябкина подразнила фанатов: "Какая же Оля ты..."