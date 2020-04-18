34-летняя украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая участница группы "Nikita", которая сейчас выступает под псевдонимом DJ Nana, порадовала поклонников горячими танцами

Звезда опубликовала танцевальное видео в своем Инстаграм, передает Politeka.net. На кадрах артистка предстала в белом боди с сеточкой. Наряд обтянул шикарную фигуру Кумейко, а пояс подчеркнул тонкую талию. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Звезда обтянула стройные ножки черными лосинами.

Анастасия танцевала не одна, а со своими "двойниками", которые появились благодаря одному из приложений.

"Boys and Girls! Жду вас сегодня в 16:00 в прямом эфире. Подготовили для вас с @_.loe._ #danceaerobics будет все, как мы любим 🔥", - написали пользователи сети.

За час пост собрал более 4000 лайков и много комментариев.

"Что я сегодня съел такое что в глазах троится? Но такие хорошенькие! 🌻🌻🌻🥳", "Под электронику будем плясать??🤘", "Больше двух не собираться! Нарушаем...)", "Пора этот холодильник выставить на аукцион👷", "Одна Нана хорошо, а три лучше ❤️🔥", "Напоминает аэробику времён СССР и музыка в тему😀", "😄 умеете поднять настроение. Смешно от того, что Вы серьёзная, зная, что все, кто видит этот ролик, реально улыбаются 😀 синхронность трио "убило" 🤣", - написали пользователи сети.

Напомним, Анастасия Кумейко стояла в сложной позе, задрав одну ногу назад. Звезда одета в трусики, которые едва прикрывают ее аппетитную «пятую точку».

Грудь артистки затянута микро топом. Если присмотреться, то ее достоинство очень хорошо видно. Особенностью фото стал еще и тот факт, что певица на нем превратилась в мулатку. Ее кожа стала цветом молочного шоколада.

Напомним, что экс-Nikita в нижнем белье расставила ноги и устроила шоу для взрослых на кухне: "Сладкий персик".

А еще Politeka писала, что Анастасия Кумейко задрала ноги прямо в тракторе ради пикантной фотосессии: "Мечта Лукашенко".

Также Politeka сообщала, что вслед за Ани Лорак и Поляковой экс-Nikita разделась на кухне ради смелого фото.