Популярна телеведуча Регіна Тодоренко показала в мережі кумедне відео

Як повідомляє Politeka.net, Регіна Тодоренко – енергійна і невгамовна ведуча, яка звикла одночасно робити безліч справ, і все встигати. Вона веде кілька авторських проектів на YouTube і знімається у новому розважальному шоу на ТБ. Але карантин вніс свої корективи в плани Регіни.

Так, ведуча поки не відмовилася від зйомок в передачах і намагається не падати духом. Вона опублікувала відео на якому зібрала забавні кадри з нового випуску свого авторського шоу "Вечір з Регіною Тодоренко".

Так, на кадрах красуня співає, танцює і дуріє на камеру. На одному з кадрів телеведуча займається з тренером фітнесом. Вона хвалить розтяжку знаменитості, питаючи: "Чим займалася Регіна, щоб у неї з'явилася така розтяжка?". На що знаменитість жартома сказала: "Чим-чим БДСМ, звичайно". Також вона зізналася, що може несподівано зійти з розуму і почати нестримно танцювати.

На відео дівчина постала в декількох образах: домашній костюм з об'ємним светром; сукні з рюшами в дрібний горошок; костюм цегляного відтінку і сукні-сорочці з широким ременем, яке в кінці відео дівчина знімає, танцюючи жартівливий стриптиз.

"Дивіться, як треба сходити з розуму дома 😂під час карантину! Хоча ви і без мене це краще знаєте! Мамські лайфхаки, секретики яйця-оре і просто забійне БДСМ-тренування 😆!", - підписала відео Тодоренко.

Шанувальники Регіни стали бурхливо обговорювати її пост, але не залишили і саму зірку без компліментів.

"Ви чарівна 🐻", "Таємниця яйця-пашот в приготуванні в мікрохвильовці 😂", "Регіна! Ти на висоті і в темі❤️ круто", "Я можу вічно дивитися на цю "дурку", 🔥навіть орла й решку тільки через неї почала дивитися 💝", "Офігенний голос! Суцільне задоволення слухати спів 🌺🌞".

Нагадаємо, Тодоренко жорстко зганьбилася через невдале зауваження

Також Politeka повідомляла, що Тодоренко розплакалася після питань Ксенії Собчак