Телеведущая Ольга Фреймут впервые ответила на массовую критику ее поклонников в Инстаграм

Не так давно знаменитая телеведущая попала под жесткую волну критики из-за поста в социальной сети Инстаграм, под которым рассказала, что «Жизнь разделяет людей на тех, кто руководит. И на тех, кем руководят», и она уже давно делает все, чтобы не оказаться в обществе тех, которые сами себе не принадлежат и обслуживают чужие интересы. Однако пользователи сети сочли данное высказывание через чур надменным, раскритиковав Ольгу, и отметив - она зря намекает на то, что "некоторым нужен поводок и управление", пишет Politeka.

Спустя некоторое время звезда решила, увидев массовый негатив в ее сторону, прокомментировать ситуацию и оправдаться за неоднозначное высказывание:

«Впервые отвечаю на критику, никогда не оправдываюсь, потому что так поступают виноватые. Друзья, я не коллекционер фолловеров. Я слишком уважаю вас, чтобы привлекать внимание постами о глупостях из собственного быта. Ну кому может быть интересно, что я ела, куда пошла, как позанималась спортом - разве что маньяков такое интересует», - начала объяснение телезвезда.

После она заявила, что раздетый человек в парке привлечет больше внимания, чем интеллигент, который читает себе на лавочке, однако она сама не хочет быть тем самым раздетым человеком.

«Знаю, в Инстаграм не стоит разговаривать на глубокие темы, здесь приветствуется простенький жанр; потому что все воспринимается буквально. Но я убеждена, что те, кому я близка, понимают и умеют читать между строк. Если смотреть на все буквально, то и на Рубенса можно напасть с его чрезмерной привычкой демонстрировать женскую плоть. Но он не о толстых дамах... Словом, все, кому неуютно в моем обществе - вы вольны покинуть страницу. А те, кто умеет видеть глубоко, рада, что мы вместе» - ответила Ольга под новым фото.

Также Фреймут опубликовала архивный снимок со съемок передачи «Ревизор», где она уставшая с растрепанными волосами стоит в подсобке со стопкой полотенец. На фото видно, что Фреймут плохо загримировали, под глазами у нее красуются синяки.

«Мне часто намекают, что я девушка из села - и там мне место. И что это село никогда из меня не выйдет. Ни при каких обстоятельствах я бы не попрощалась со своей провинциальностью - горжусь своим происхождением, в нем моя сила и уникальность», - заявила телеведущая.

Она отметила, что добиться успеха ей удалось при помощи хорошего образования и этикета. Фреймут рассказала, что в скором времени запустит марафон, чтобы все желающие смогли научиться хорошим манерам.

Всего за полчаса пост Фреймут собрал более 7 тысяч лайков. В комментариях поклонники поддерживают звезду.

Напомним, что Фреймут в прозрачном платье залезла на мужа ради идеального фото

Как сообщала Politeka, большая трагедия настигла Ольгу Фреймут, вместо праздника похороны

Также Politeka писала, что Фреймут забыла об имидже леди и разделась ради пикантных кадров