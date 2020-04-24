Відому співачку Наташу Корольову розкритикували в мережі нову пісню, яку вона виконала українською мовою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Цю пісню я присвячую всім моїм землячкам !!! Яскравим, талановитим ,життєрадісним Україночкам!!! Дівчата нас життя розкидало по світу бо з нами світ яскравіше», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що пісню Королевою оцінили не всі. Росіяни почали активно критикувати її за українську мову. Саме на ньому була виконана пісня.

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Эту песню я посвящаю всем моим землячкам !!! Яскравим, талановитим ,життєрадісним Україночкам!!! Дівчата нас життя розкидало по світу бо з нами світ яскравіше !!! @allakrutaya @reginatodorenko @kamenskux @podkopayeva_official @lobodaofficial @inamikhaylova @russya_music @bilyk_iryna @yulianna_prague @svetik_morozova @maya_serikova @maruvofficial @marinochkanarinskaya @lolitamilyavskaya @avarum @olllyvento @polyakovamusic @ludaporyvai @miraduma @tatianamelnikofficial @nastyavinik @tpovaliyofficial В этот сложный период самоизоляции всем терпения и позитива !!! Скоро будем гулять и зажигать !!! Держимся!!! #давайгуляй #наташакоролева #хит #весна #карантин #сижудома #любовь

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«Точно ,давай гуляй народ як рванина без грошей ,без роботи ,без майбутнього.Ууха бенкет під час свавілля ,зате в багатьох як у казці .Е хо», «якщо Так любите Україну жожет там і жити треба», «вали на свою Україну, давай давай!», «Так гуляй на свою батьківщину, чого сидиш у Автомагістраль?», «їдь назад. І свого забери» - пишуть вони.

До цього ми писали, що співачка з українським корінням Наташа Корольова обурилася заборони на відвідування України. Вона порівняла таке ставлення до неї з репресіями.

«Ніколи б я в це не повірила, якби не відчула на собі. Найважче, коли тебе відривають від своїх коренів. Коли не дають приїхати в ті місця сили, місця енергетики, де ти народився. Ти це розумієш, коли тебе позбавляють цієї можливості… Я навіть у страшному сні не могла уявити, що зі мною може таке статися, що мене можуть, скажімо так,  репресувати», — розповіла вона.

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