Відому співачку Наташу Корольову розкритикували в мережі нову пісню, яку вона виконала українською мовою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Цю пісню я присвячую всім моїм землячкам !!! Яскравим, талановитим ,життєрадісним Україночкам!!! Дівчата нас життя розкидало по світу бо з нами світ яскравіше», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що пісню Королевою оцінили не всі. Росіяни почали активно критикувати її за українську мову. Саме на ньому була виконана пісня.

«Точно ,давай гуляй народ як рванина без грошей ,без роботи ,без майбутнього.Ууха бенкет під час свавілля ,зате в багатьох як у казці .Е хо», «якщо Так любите Україну жожет там і жити треба», «вали на свою Україну, давай давай!», «Так гуляй на свою батьківщину, чого сидиш у Автомагістраль?», «їдь назад. І свого забери» - пишуть вони.

До цього ми писали, що співачка з українським корінням Наташа Корольова обурилася заборони на відвідування України. Вона порівняла таке ставлення до неї з репресіями.

«Ніколи б я в це не повірила, якби не відчула на собі. Найважче, коли тебе відривають від своїх коренів. Коли не дають приїхати в ті місця сили, місця енергетики, де ти народився. Ти це розумієш, коли тебе позбавляють цієї можливості… Я навіть у страшному сні не могла уявити, що зі мною може таке статися, що мене можуть, скажімо так, репресувати», — розповіла вона.

Нагадаємо, що Лорак у короткому топі посвітила грудьми під носом у Лазарєва

Як повідомляла Politeka, Лорак засвітила змарнілу фігуру в порожньому спортзалі

Також Politeka писала, що Ані Лорак з волохатими ногами здивувала безглуздим нарядом на домашньому фото