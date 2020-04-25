Актриса Анна Кошмал, яка знімалася в серіалі «Свати», показала компанію, з якою розважається на карантині

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Одного разу добросердна волонтер врятувала кошеня Конвалії від зграї собак і прихистила малюка. Незабаром, завдяки щасливому збігу обставин, він потрапив до мене. В той складний період я дуже потребувала цьому маленькому диво, а він - у турботливому одного. А трохи пізніше холодним дощовим ввечері в мій під'їзд забрела крихітна кішка, їй ще й місяця не було, в долоньку містилася. Вона була налякана, промокла і голосно мяукала. Я забрала її до себе. Конвалія перейнявся до неї глибокими батьківськими почуттями і опікав Грушеньку. З тих пір ми нерозлучні», - йдеться в повідомленні.

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О Большой Любви Однажды добросердечная волонтёр спасла котёнка Ландыша от стаи собак и приютила малыша. Вскоре, благодаря счастливому стечению обстоятельств, он попал ко мне. В тот сложный период я очень нуждалась в этом маленьком чуде, а он - в заботливом друге. ⠀ А немного позже холодным дождливым вечером в мой подъезд забрела крошечная кошка, ей ещё и месяца не было, в ладошку помещалась. Она была напугана, промокшая и громко мяукала. Я забрала ее к себе. Ландыш проникся к ней глубокими родительскими чувствами и опекал Грушеньку. С тех пор мы неразлучны. ⠀ Сложно описать как много любви, нежности и тепла они принесли в мою жизнь. Они облегчили мои самые угрюмые времена и разделяют со мной прекрасные дни☀️ ⠀ Ландыш и Груша - наши друзья, часть нашей семьи и большая любовь. Друзья, я с радостью присоединяюсь к флешмобу #ОбєднаніЛюбовю 🐕❤️ Присоединяйтесь и вы 🙌🏻, за каждый такой благодарственный пост с хештегом приюты для животных получат 1 кг корма «Клуб 4 Лапы» 🐾🙏🏼 И поэтому передаю это благое дело дальше @sasha.syzonenko @vladushka_dedkova @kseniya_vertinskaya

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Кошмал стверджує, що тварини принесли їй багато тепла і ніжності.

« Складно описати як багато любові, ніжності і тепла вони принесли в моє життя. Вони полегшили мої самі похмурі часи і розділяють зі мною прекрасні дні☀️  Конвалія і Груша - наші друзі, частина нашої сім'ї і велика любов», - підкреслила вона.

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