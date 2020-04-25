Актриса Анна Кошмал, яка знімалася в серіалі «Свати», показала компанію, з якою розважається на карантині

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Одного разу добросердна волонтер врятувала кошеня Конвалії від зграї собак і прихистила малюка. Незабаром, завдяки щасливому збігу обставин, він потрапив до мене. В той складний період я дуже потребувала цьому маленькому диво, а він - у турботливому одного. А трохи пізніше холодним дощовим ввечері в мій під'їзд забрела крихітна кішка, їй ще й місяця не було, в долоньку містилася. Вона була налякана, промокла і голосно мяукала. Я забрала її до себе. Конвалія перейнявся до неї глибокими батьківськими почуттями і опікав Грушеньку. З тих пір ми нерозлучні», - йдеться в повідомленні.

Кошмал стверджує, що тварини принесли їй багато тепла і ніжності.

« Складно описати як багато любові, ніжності і тепла вони принесли в моє життя. Вони полегшили мої самі похмурі часи і розділяють зі мною прекрасні дні☀️ Конвалія і Груша - наші друзі, частина нашої сім'ї і велика любов», - підкреслила вона.

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