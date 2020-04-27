Жена принца не та, за кого себя выдает

Внук королевы Елизаветы ll Гарри и его супруга Меган Маркл в начале 2020 года заявили о сложении с себя полномочий и переезде из страны

Многие гадают до сих пор, что сподвигнуло на такой поступок королевскую особу. А объяснения Гарри о том, что на него и его супругу было осуществлено сильное давление прессы - некоторых не устраивает.

Некоторые источники утверждают, что идея переезда шла от лица именно Меган Маркл, а не ее мужа. По мнению инсайдера BlindGossip, бывшая актриса манипулирует мужем.

"Вспомните, каким он был до встречи с ней? Спокойный, рассудительный мужчина, у которого было множество друзей", - сообщил источник, настаивая, что принц превратился в другого человека.

По мнению инсайдера, Меган Маркл имеет над возлюбленным особую власть, и именно это не нравится брату Гарри, принцу Уильяму, и его жене Кейт Миддлтон.

Предполагается, что именно Меган Маркл стала причиной сильной ссоры братьев. Однако пока остается загадкой, как Меган Маркл так ловко руководит мужем.

Инсайдер уверен, что Меган Маркл надеется добиться своей цели и бросить Гарри, как сделала это в первом браке и в отношениях с друзьями.

"Сейчас в ее планах — стать голливудской звездой первого эшелона. Она хочет сниматься в кино. Но скорее всего будет получать только роли в сериалах", - сообщил инсайдер.

Что касается принца, то он, вероятнее всего, займется благотворительной работой и воспитанием их совместного сына Арчи.

Напомним, герцоги Сассекские подали в суд на британский таблоид, после чего против них ополчилось множество недоброжелателей.

Так, британские СМИ заявили, что журналисты имеют полное право сообщать то, что считают нужным и должны иметь мнение о том, хорошо это или плохо.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри раскрыли главную тайну о своем сыне.

Как сообщала Politeka, Меган Маркл оказалась не той, за кого себя выдает, документ слили в сеть: "до сих пор числится...".

Также Politeka писала, что Меган Маркл раздавлена, бегство из дворца обернулось новыми проблемами.