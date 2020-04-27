Известная украинская модель Маргарита Паша показала новый пляжный образ

На фото Паша легла на деревянном причале в красном купальнике. Волосы у Маргариты были распущены и свисали. Одну ногу модель немного приподняла для более грациозного фото. На фоне можно увидеть море, яхту и гидроскутер. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Здравствуйте, маммопластику в Украине делали?", - задал вопрос фанат. На это Паша ответила: "Маммопластику сделала природа".

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Сообщалось, что известная украинская модель Маргарита Паша, "Мисс Украина 2019", показала мощный шпагат.

На фото Маргарита позирует на улице в обтягивающих лосинах и куртке. Паша сделала воздушный шпагат, дотянувшись до ветки на дереве ногой. Получилось довольно эффектно и интересно. На фоне можно увидеть красивую весеннюю украинскую природу.



Сообщалось, что известная украинская модель Маргарита Паша, Мисс Украина 2019, показала новый образ в Инстаграм.

На фото Маргарита позирует в джинсах и все. На груди нарисована полоса или она чем-то обвязана. Паша на кадрах была очень загоревшей. На фоне можно увидеть свет, стул, провода и другие элементы студии.

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