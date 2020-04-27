Дети Филиппа Киркорова весело провели время с дочкой Ани Лорак Софией
Видео с детскими играми Киркоров опубликовал на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Из пятиминутного ролика стает понятно, что София вместе с Мартином и Аллой-Викторией поставили представление для взрослых, на которое пригласили Киркорова, его отца и других людей, которые находятся в доме поп-исполнителя.
С первых минут стает понятно, что дочка Ани Лорак имеет пробивной характер. Она буквально командует детьми Киркорова, заставляя их ставить спектакль. Именно София говорит, что и кому нужно делать, а Мартин и Алла-Виктория скромно повторяют за ней.
«Сегодняшней эпидемии трудно порадоваться, однако светлую сторону можно найти в любом явлении жизни. Дети готовят по вечерам театральные и музыкальные постановки, развлекают семью серией спектаклей «Дружная семейка», - написал Киркоров под видео.
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Он добавил, что режиссером-постановщиком этого представления была его крестница София. В комментариях исполнителю оставили множество комплиментов.
«Какие молодцы», «Как интересно любоваться вашими детками. Каролине привет», «Дети-ангелы, а потому им постоянно хочется творить и вытворять. Родители, которые поддерживают творческие жилки в детях – молодцы», Какие они замечательные, умнички», «Подняли настроение», -пишут пользователи сети.
Напомним, что дочь Ани Лорак сильно скорчилась и поразила видом рядом с детьми Киркорова: "Какие все зайки".
Как сообщала Politeka, Киркоров распродает личные вещи, но у Волочковой все еще хуже: "Нет денег на еду".
Также Politeka писала, что Киркоров показал, на кого похожи его дети на самом деле, фото облетело сеть: "Береги любимую".