Бывшая участница группы "ВИА Гра", певица Альбина Джанабаева предстала в соблазнительном образе

Звезда опубликовала смелое фото в своем Инстаграм, пишет Рoliteka.net. На снимке артистка позировал в полупрозрачной блузе черного цвета.

Красотка расстегнула несколько пуговиц и продемонстрировала пышные формы. Фото получилось будоражащим сознание, муж артистки Валерий Меладзе будет доволен.

Также на звезде были черные, короткие брюки, которые обтянули сочные формы звезды. А элегантные босоножки прибавили образу некой нежности.

Макияж Альбины был неярким - с акцентом на коричневые от помады губы. Звезда собрала волосы в пучок, упустив несколько прядей у лица.

"Самые простые вопросы- самые сложные на самом деле. Где ты родился? Где твой дом? Что ты делаешь? Куда ты идёшь? Думай об этом изредка, и понаблюдай за тем, как твои ответы будут изменяться...", - написала артистка.

За час пост собрал более 2000 лайков и много комментариев:

"Как же верно сказано, Альбина!", "Самая-самая ❤️❤️❤️", "Какая же вы красивая😻", "Красивая", "На Мишель Пфайффер похожа", "У меня ещё есть вопрос - зачем я умру от Вашей красоты ❤️???", "Шикарная женщина!!!!", "Не устану повторять, что вы самая красивая❤️😻", "очень очень очень красивая❤️❤️❤️❤️❤️", "Красивая женщина, которая не выглядит счастливой!", "Очень неожиданное фото. Но вы всегда прекрасно выглядите 🌸", "Красивая очень. Макияж супер", "Очень верно сказано!", "Альбишка! Какая же ты хорошенькая!!!🙌🤗🙌", "Очень красивая и безумно талантливая 👍", "согласна! А Вы самая красивая! Альбин, Вы счастливая, красивая и у Вас очень мудрые и хорошие посты!!! Люблю Вас❤️".

Напомним, томная Джанабаева постаралась для Меладзе и устроила пикантную фотосессию в спальне.

Как сообщала Politeka, Джанабаева без белья похвасталась аппетитными булочками, Меладзе в восторге.

Также Politeka писала, что Джанабаева эффектно разделась и заставила всех ахнуть, Меладзе повезло: "Как Джей Ло!".