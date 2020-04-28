Жена принца Гарри Меган Маркл после переезда в Канаду рассказала о негласном правиле, которое действует на территории Великобритании

Как сообщает Politeka, об этом она рассказала во время общения с журналистами Daily Mail.

Так, по ее словам, в Великобритании изданиям было запрещено критиковать герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон. В ином случае, меры принимались бы непосредственно королевской семьей.

«Меган сказала, что никто бы не смирился с критикой Кейт. Если бы это произошло, устаревшая система сотрудничества с прессой была бы пересмотрена. Источники, ответственные за жестокие нападения, были бы перекрыты», - сказала она.

Именно по этому, утверждает Маркл, таблоиды не рисковали сплетничать по поводу Миддлтон.

Как сообщалось ранее, внук королевы Елизаветы ll Гарри и его супруга Меган Маркл в начале 2020 года заявили о сложении с себя полномочий и переезде из страны.

Многие гадают до сих пор, что сподвигнуло на такой поступок королевскую особу. А объяснения Гарри о том, что на него и его супругу было осуществлено сильное давление прессы - некоторых не устраивает.

Некоторые источники утверждают, что идея переезда шла от лица именно Меган Маркл, а не ее мужа. По мнению инсайдера BlindGossip, бывшая актриса манипулирует мужем.

"Вспомните, каким он был до встречи с ней? Спокойный, рассудительный мужчина, у которого было множество друзей", - сообщил источник, настаивая, что принц превратился в другого человека.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри раскрыли главную тайну о своем сыне.

Как сообщала Politeka, Меган Маркл оказалась не той, за кого себя выдает, документ слили в сеть: "до сих пор числится...".

Также Politeka писала, что Меган Маркл раздавлена, бегство из дворца обернулось новыми проблемами.