Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Надежда Мейхер-Грановская показала невероятную внешность после похудения

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

На нем Мейхер позирует в лесу, демонстрируя на камеру невероятную внешность. Фотографию звезда решила сопровождать стихом поэта Александра Блока «Верю в Солнце Завета…».

«кукла», «невероятная красавица», «прекрасная вы, прекраные стихи, прекрасные пейзажи», «Красиво сказано», «Только у тебя такой бесподобный взгляд с привкусом таинственности», - пишут ее пользователи.

Как сообщалось ранее, экс-солистка группы «ВИА-Гра», украинская певица Надежда Мейхер-Грановская поделилась фотографией с отдыха.

Свежий снимок артистка опубликовала на своей странице в Инстаграм. Мейхер сделала селфи, на котором видно, что артистка совсем исхудала и выглядит очень болезненно. Судя по геопозиции, артистка находится в Волочиске Хмельницкой области. Как известно, Мейхер родилась в селе Збручовка, Волочисского района. Вероятно, на Пасху Мейхер решила поехать к своим родственникам.

«У каждого из нас на свете есть места, Куда приходим мы на миг уединиться», - подписала Мейхер пост строчками из песни Игоря Талькова.

Напомним, что Надя Мейхер без белья устроила дикие танцы перед зеркалом: показала свои самые вкусные места.

Как писала Politeka, Мейхер, Димопулос, Меганская и другие брюнетки из ВИА Гры засветили лишнее в откровенных нарядах: фото роковых красоток.

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