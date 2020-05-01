Актори "Кварталу 95" Юрій Ткач та Євген Кошовий потрапили в скандал на шоу «Розсміши коміка»

У новому випуску учасником програми став автор студії «Квартал 95» Олександр Староминский. Відео опубліковано на офіційних сторінках проекту в соцмережах. (Щоб подивитися - проскролльте вниз)

"Коли Зеленський був керівником "Квартал", після кожного концерту з номерами про політиків, мама мені казала: "Саша, вас посадять!". Тепер, коли Володимир Олександрович став президентом, мама дзвонить і каже: "Саша, Зеленський піде, вас посадять!", - сказав гуморист під час виступу.

Ведучим шоу був Юрій Ткач, відомий за проектами «Кварталу», а оцінювали учасників співачка Оля Полякова та Євген Кошовий.

Зазначимо, глядачі звинуватили їх у нечесності. Багато хто впевнені, що судді просто намагалися протягнути «свого», при тому що жарти зовсім не були смішними.

«Витягли свого», «Лохотрон, як завжди», «Слабенько. Тягнули у відкриту», «Не той гумор», «Пора змінювати авторів. Де їх беруть, на Бесарабці, так почім за кіло?», «Ну і шлак», «Відстій», «Питання, а з якого жарту сміятися?», «Ганьба так своїх провозити», «Плоско», «Не смішно», - обурюються глядачі.

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