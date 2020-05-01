Известная актриса Татьяна Кравченко, звезда "Сватов", показала отрывок из любимого сериала украинцев
На кадрах Татьяна стоит в майке и платье. Рядом можно увидеть других актеров. Кравченко обратилась к коллеге Людмиле Артемьевой и спросила у нее, пьяная ли она. Рядом еще стоял в полосатой майке Федор Добронравов, который играет мужа Валюхи. После этого следовала сцена с предложением съездить в артек. Видео получилось очень интересным и даже забавным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты просмотрели ролик почти 30 тысяч раз и написали несколько комментариев:
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"Мы всей семьей раз 100 пересмотрели, и дальше продолжаем...Когда уже 7-ой сезон будет?! Ждем, ждем...лет 10 ждем...", "Обожаю! Наизусть уже знаем и все равно смотрим", "Вы лучшие", "Обожаю этот фильм и всех актеров".
Ранее мы сообщали, что окоченелая Валюха из "Сватов" поразила внешним видом.
На снимке окоченелая Татьяна Кравченко предстала в синей шапочке с бубоном, красной олимпийке и в теплой жилетке. Завершили образ шарф и рукавички.
"Всем доброго дня и хорошего настроения ☀️🙏🏼", - подписала фото артистка.
При этом у "Валюхи" можно заметить будто глаза наполнены слезами, но на лице была улыбка.
Сообщалось, что звезда сериала "Сваты" Татьяна Кравченко продолжает радовать своих поклонников.
На этот раз популярная российская актриса Татьяна Кравченко в своем микроблоге разместила свой портрет. Рисунок, по всей видимости, нарисовал и подарил художник, который является поклонником таланта Кравченко, однако, чье авторство, она не указала.
Единственное что, актриса поинтересовалась у фолловеров, есть ли схожесть с рисунком.
Напомним, Валюха из "Сватов" поразила усталым видом
А еще Politeka писала, что Валюха из "Сватов" показала, как она сильно постарела
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