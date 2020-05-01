Известная актриса Татьяна Кравченко, звезда "Сватов", показала отрывок из любимого сериала украинцев

На кадрах Татьяна стоит в майке и платье. Рядом можно увидеть других актеров. Кравченко обратилась к коллеге Людмиле Артемьевой и спросила у нее, пьяная ли она. Рядом еще стоял в полосатой майке Федор Добронравов, который играет мужа Валюхи. После этого следовала сцена с предложением съездить в артек. Видео получилось очень интересным и даже забавным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты просмотрели ролик почти 30 тысяч раз и написали несколько комментариев:

"Мы всей семьей раз 100 пересмотрели, и дальше продолжаем...Когда уже 7-ой сезон будет?! Ждем, ждем...лет 10 ждем...", "Обожаю! Наизусть уже знаем и все равно смотрим", "Вы лучшие", "Обожаю этот фильм и всех актеров".

Ранее мы сообщали, что окоченелая Валюха из "Сватов" поразила внешним видом.

На снимке окоченелая Татьяна Кравченко предстала в синей шапочке с бубоном, красной олимпийке и в теплой жилетке. Завершили образ шарф и рукавички.

"Всем доброго дня и хорошего настроения ☀️🙏🏼", - подписала фото артистка.

При этом у "Валюхи" можно заметить будто глаза наполнены слезами, но на лице была улыбка.

Сообщалось, что звезда сериала "Сваты" Татьяна Кравченко продолжает радовать своих поклонников.

На этот раз популярная российская актриса Татьяна Кравченко в своем микроблоге разместила свой портрет. Рисунок, по всей видимости, нарисовал и подарил художник, который является поклонником таланта Кравченко, однако, чье авторство, она не указала.

Единственное что, актриса поинтересовалась у фолловеров, есть ли схожесть с рисунком.

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