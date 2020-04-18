Звезда сериала "Сваты" Татьяна Кравченко продолжает радовать своих поклонников

Об этом пишет Politeka.net, со ссылкой на Инстаграм знаменитости.

На этот раз популярная российская актриса Татьяна Кравченко в своем микроблоге разместила свой портрет. Рисунок, по всей видимости, нарисовал и подарил художник, который является поклонником таланта Кравченко, однако, чье авторство, она не указала.

Единственное что, актриса поинтересовалась у фолловеров, есть ли схожесть с рисунком.

«Какой же красивый рисунок ☺️ Как считаете, похоже получилось?», 0- спросила она в подписи к снимку.

Пользователи сети не не прошли мимо и оставили свои отзывы в комментариях.

«Даже очень! Просто красавица)», «Конечно получилось! Красива лицом, красива душой, красавица! 🌺🤗🌷🌹😘🙏❣️», «Очень красивый портрет! Да и сама Татьяна замечательная!», «Вауу», «Ну конечно похоже! Это же сразу заметно! Очень красиво! Художник(ца) развивайся в том же духе! Прелесть!» - пишут в сети.

Напомним, что сейчас под Минском проходят съемки седьмого сезона сериала, который очень долго откладывали. Летом съемочная группа снимет последние три эпизода сериала, а уже осенью 2020 года ситком выйдет на экраны.

Отметим, что с перерывами проект длится уже 12 лет. За это время ключевые актеры, которые снимаются в сериале, успели постареть, а одного из дедушек даже пришлось убить в сериале, так как актер Анатолий Васильев ушел из проекта из-за разногласий с режиссером.

В седьмом сезоне создатели сериала планируют собрать всех героев сериала, даже тех, кого в картине «убили». Кроме этого, появится несколько новых персонажей.

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