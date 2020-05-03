Известная российская актриса Эвелина Бледанс показала весенние развлечения на карантине

На кадрах Эвелина позирует в красных штанах и кофте. В руках она держит стакан, а образ дополнила домашними шлепками и очками. В ролике у нее падает синяя шляпа. Но Бледанс показала обратную съемку и вышло, что головной убор из земли поднимается на голову звезды. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Упала шляпа, упала на пол. Ну, нет! Как назовём эту видюшку? Лучшим подарю стори", - написала Бледанс.

Фанаты посмотрели виео почти 40 тысяч раз и написали множество комментариев, обшучивая видео:

"Шляпа на даче", "Волшебный чай", "Я кайфую стоя мне слышится)", "Красиво все,что Вы делаете", "Волшебница", "Сила притяжения", "Я силой мысли шляпу возвращаю", "Незнайка на Луне испытывает обратное притяжение", "Возвращение блудной шляпы", "Волшебник в синей шляпе".

Напомним, знаменитая актриса Эвелина Бледанс вспомнила молодость и поделилась своими архивными снимками.

Знаменитость опубликовала старые снимки на своей странице в Инстаграм. Судя по подписи артистки, этим фотографиям 25 лет.

На них еще молодая Бледанс позирует с распущенными волосами в кофте с открытыми плечами. Звезда пристально смотрит в камеру с дерзким выражением лица.

«25 лет пролетело как миг. Какая Девушка убедительнее 1 или 2? Лайк, если не сильно изменилась», - подписала фото актриса.

Напомним, Бледанс обтянула роскошное тело тонким платьем

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