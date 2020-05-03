Відома російська актриса Евеліна Бльоданс показала весняні розваги на карантині

На кадрах Евеліна позує в червоних штанях і светрі. В руках вона тримає склянку, а образ доповнила домашніми ляпанцями і окулярами. У ролику у неї падає синій капелюх. Але Бьоданс показала зворотню зйомку і вийшло, що головний убір з землі піднімається на голову зірки. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Впала капелюх, впала на підлогу. Ну, немає! Як назвемо цю видюшку? Кращим подарую сторі", - написала Бледанс.

Фанати подивилися виео майже 40 тисяч разів і написали безліч коментарів, обшучивая відео:

"Капелюх на дачі", "Чарівний чай", "Я кайфую стоячи мені чується)", "Красиво все,що Ви робите", "Чарівниця", "Сила тяжіння", "Я силою думки капелюх повертаю", "Незнайко на Місяці відчуває зворотне тяжіння", "Повернення блудної капелюхи", "Чарівник у синьому капелюсі".

Нагадаємо, знаменита актриса Евеліна Бледанс згадала молодість і поділилася своїми архівними знімками.

Знаменитість опублікувала старі знімки на своїй сторінці в Instagram. Судячи з підпису артистки, цим фотографіям 25 років.

На них ще молода Бледанс позує з розпущеним волоссям в кофті з відкритими плечима. Зірка пильно дивиться в камеру з зухвалим виразом обличчя.

«25 років пролетіло як мить. Яка Дівчина переконливіше 1 або 2? Лайк, якщо не сильно змінилася», - підписала фото актриса.

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