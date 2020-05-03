Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Санта Димопулос покорила внешностью в мини

Красотка предстала в платье, сидя в весьма нескромной позе, передает Politeka.net.

Санта позировала в наряде с длинными рукавами, но при этом открывающем ее стройные ножки. Певица сидела, едва не засветив лишнее.

Завершили ее образ стильные очки.

"Оставайся дома, оставайся красивой", - подписала снимок Димопулос.

Почти за час пост собрал более 2000 лайков и много комментариев.

"Красивая улыбка👌🏻", "Классная Санта 😍", "Красивая очень", "Стильная и привлекательная", "Красотка😊", "Красивая 😍", "Икона стиля", "Ты такая красивая, такая шикарная, как всегда 🌸😍😍😍💙", "Если бы я была мужчиной, я бы влюбилась в тебя 🤣", "Будьте в безопасности и здоровы! 💙❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, Санта Димопулос сидела, подогнув под себя ноги, и ослепительно улыбалась. Из одежды на красотке только короткий леопардовый халатик с черным кружевом и пушистое серое болеро с глубоким декольте.

При этом звезда чуть приподнимает рукой юбку халатика, обнажая свои роскошные бедра и не только.

Ранее мы писали, что Санта Димопулос рассказала, как ухаживает за своей кожей, а также чего не следует делать, чтобы она не пострадала. Пост звезда сопровождала снимком в наряде с вырезом, демонстрируя роскошные формы.

«Самоизоляция. Мы сами себе косметологи, тренера, повара, мастера маникюра и т.д😅 Тут важное правило – не навреди», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Санта Димопулос показала свою маленькую дочь Софию. Ребенок был в шапочке и кофте.

Можно увидеть специальные крепления, которые обычно в детских автомобильных креслах.

Напомним, жгучая экс-ВИА Гра в наряде с вырезом показала прелести

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