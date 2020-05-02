Украинская певица Злата Огневич просто очаровала своей внешностью

Красотка часто публикует фото в своем Инстаграм, некоторые из них очень горячие, пишет Рoliteka.net. Так, на одном из последних снимков звезда позировала в легком платье в горошек.

Наряд с одной стороны был скромным, но с другой - очень сексуальным. Все дело в том, что пикантности образу Златы прибавило откровенное декольте. Вероятно, певица решила не надевать белье под одежду.

Злата мило улыбалась, смотря в камеру, она слегка наклонила голову и в итоге фото получилось невероятным.

"Поговорим о маленьких радостях? 😌 Моя радость- это катание на вело, чувствую крылья за спиной и полную свободу🕊🌿 Лето - то самое время для ночных прогулок! )))) Ваши маленькие радости - какие они на вкус? Расскажите мне! 😘 Те ответы, которые больше всего понравятся, получат приятные и полезные подарки от меня. поехали ♨️", - написала Злата.

За 10 минут пост собрал более 500 лайков и много комментариев.

"Очень красивая ты", "Волшебная как всегда 😍🔥💕", "Радость - это когда дети счастливы и они рядом. 🤗", "Какая Вы красивая 👍❤️😍", "Написание стихов и котики 😍", "Моя радость это играть в футбол 👌🔥😍, там я чувствую себя очень хорошо и комфортно ", - написали пользователи сети.

Напомним, Злата Огневич предстала в легком белом платье в горошек.

Глубокое декольте наряда держалось на пуговицах, благодаря чему не было видно самого интимного.

Под, вроде бы скромное, платье Злата не надела белья, что было видно невооруженным взглядом.

Певица всячески изгибалась, чтобы выгодно продемонстрировать красивые формы и стройное тело.

Напомним, что Злата Огневич сбросила всю одежду и поразила нескромными танцами под дождем: «Колбасит не по-детски».

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