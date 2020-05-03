38-річна українська співачка, екс-учасниця групи "ВІА Гра" Надія Мейхер-Грановська не перестає вдосконалювати свої таланти

Цього разу артистка порадувала шанувальників відео, зробленим в репетиційній залі, передає Politeka.net.

На своїй сторінці в Instagram красуня продемонструвала, як відточує балетні па. На ній облягаюче чорне трико і спортивна кофта. Як видно на записі, Надія старанно виконує вправи на розтяжку і перебуває в прекрасному настрої.

У підписі до відео артистка розповів про свого педагога Наталії Донець, яка допомагає їй підкорювати балет.

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«Я завжди з трепетом і любов'ю ставлюся до тих педагогів, які мене ще більше надихають. У заняттях класикою це безумовно Наталія Донець з її методикою викладання ♥️А з дітей Вона виховує справжніх балерин... З якими перемагає у міжнародних конкурсах. 💃🏻👍», – пише Мейхер-Грановська.

У коментарях шанувальники співачки не поскупилися на компліменти для улюбленої артистки:

«Талановита людина - талановита у всьому! Чудова жінка!❤️», «Яка ж ви багатостороння....», «Ви така розумниця, Ви просто 👍💖😘дай Бог здоров'я Вам!», «Така красуня».

Як відомо, танцями співачка займається дуже давно. Ще в 11 років  вона записалася в гурток самодіяльності, де займалася народними танцями. Захоплення творчістю Майкла Джексона вплинуло на вибір майбутньої професії. Саме завдяки поп-королю Надя зрозуміла, що хоче пов'язати своє життя з танцями, а тому почала тренуватися по 6 годин у день.

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Кроме талантов, трудоспособности, бесспорно важен педагог... Благодаря педагогам мы или ещё усердней работаем и достигаем высокого профессионализма в своём любимом деле , или бросаем то, что ещё вчера страстно любили... В моём детстве, юношестве , взрослой жизни встречались и те , и другие. И я всегда с трепетом и любовью отношусь к тем педагогам, которые меня ещё больше вдохновляют. В занятиях классикой это безусловно Наталья Донец с её методикой преподавания ♥️ @nataliia_donets_ballet ♥️. А из детей Она воспитывает настоящих балерин... С которыми побеждает в международных конкурсах. 💃🏻👍 #надеждамейхер #классика #растяжка #балетдлявзрослых #киев💙💛

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Танцювальну кар'єру вона вирішила продовжити в 2019 році, про що й розповіла своїм шанувальникам в мережі.

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