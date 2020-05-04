Девушке нет еще даже 20 лет

Старшая дочь Веры Брежневой Соня Киперман стала жертвой травли в сети после того, как поделилась фото в купальнике

Об этом девушка рассказала в сториз на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Соня опубликовала фото из той же серии, написав, как ей было неприятно читать комментарии под своими снимками.

«Спасибо всем, кто не поленился написать под моим последним постом, что я жирная кобыла, что я выгляжу на 45, и что у меня нет совести. Мне очень приятно. И я надеюсь, что вам стало легче после того, как вы мне написали свое мнение. За экраном все такие смелые. Попробуйте посмотреть на себя в зеркало и сказать себе такие гадости. А то у нас все такие идеальные, молодые, совестливые», - написала девушка.

Отметим, что под самим постом плохих комментариев не осталось. Вероятнее всего, все их Киперман удалила. Вместо этого там осталось много слов поддержки и комплиментов для красотки.

«Модель! Вся в маму!», «Ты красивая! Не слушай никого», «Красотка», «Соня ты мой идеал! Не слушай никого, кто хрень всякую пишет! Ты светлей ангелочек! Love you!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Соня Киперман сменила цвет волос из светлых на темный. Этот цвет прибавил ей лет.

Напомним, что Вера Брежнева устроила бешеные развлечения с дочерью прямо в машине: «Ничего себе, какая…».

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