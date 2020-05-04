Украинская певица Наталья Могилевская предстала в красивом образе

Звезда активно ведет страницу в Инстаграм и не упускает момента продемонстрировать идеальную фигуру в разных нарядах, передает Politeka.net.

Так, артистка опубликовала снимок на котором позирует в одном белом пиджаке. Видно, что Наталья решила не надевать под наряд ни нижнее белье, ни что-либо еще. Певица без стеснения распахнула пиджак, едва не показав прелести во всей красе.

Завершали образ Могилевской необычные украшения.

В посте артистка призналась, что данные фото для нее символ новой страницы.

"Начать все с белого листа - вот настроение этого месяца. Вы помните это состояние? Оно обещает так много! ❤️Так хочется что-то сказать, написать, придумать себя заново...", - написала звезда.

Далее певица призналась, что приготовила для поклонников много сюрпризов.

"И как обычно выбирайте лучшее фото нового проекта для обложки альбома «Любов - то велика сила» 1 или 2?", - добавила Могилевская.

Почти за час пост собрал более 7000 лайков и много комментариев.

"Красотка 👍 как всегда 🌼", "Вау какая красивая😍😍😍", "Из этих двух - первое 👍 Желаю интересных новых творческих страниц! ❤️", "Все фото хороши , Наталочка а где в полный рост , все в красоте желательно быть !!", "Номер 1", "🔥украшения супер 👍", "Шикарная", - написали пользователи сети.

Напомним, Наталья Могилевская опубликовала фото, на котором предстала вместе со своим партнером по "Танцях з зірками" Игорем Кузьменко.

Артистка позировала в синем платье на руках танцора, вытянув ножки.

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