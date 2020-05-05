Шоумен и певец Александр Ревва, которого все знают под псевдонимом Артур Пирожков, порадовал снимками дочерей

Артист опубликовал фото в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. На снимке позируют дочери певца Алиса и Амели.

Обе красотки были в белых футболках и светлых джинсах. Девочки распустили волосы, обе смотрели в камеру и улыбались.

"Всех девочек и девушек поздравляю с Международным Днем Принцесс!!!", - написал Пирожков.

Спустя всего четыре минуты пост собрал более 2500 лайков и много комментариев. Некоторые написали мол теперь понятно, на кого похожи.

"У вас очень красивые дети", "жаль трон у нас только белый😅, а корона на улице...", "Что же вы раньше не сказали😃,я бы с утра поиграла в принцессу,а я играла в футбол...😂", "Ваши принцессы- просто красавицы! 😍", "Эх, я уже давно не чувствую себя принцессой . Не везёт в личной жизни , не те попадаются", "Куколки!!!🤗🌹🌹🌹", "Раз принцесса. Два принцесса. - Это хорошо. Только не понятно, папа этих девочек - Ревва или Пирожков?", "И ваших красавиц с праздником!)", "Здоровья 🙏❤️💪🏻", "Красоточки!!!!👍", "Одна доча папа,а др.мама👍👍👍🤗❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, жена Артура Пирожкова решила пофилософствовать на тему здоровья и влияния юмора на него.

Соответствующую публикацию Анжелика Ревва опубликовала в своем личном Instagram.

"...По словам специалистов, юмор является прекрасным механизмом защиты. А пережить непростое время возможно только в условиях сохранения психики", - рассказала Анжелика.

Ранее мы писали, что Анжелика Ревва не только показала черно-белый образ во время прогулки, сверкнув стройным телом, но еще и пожаловалась на самоизоляцию. Похоже, пребывание дома без активного образа жизни и движения дается ей не так просто.

Напомним, что дочери Артура Пирожкова подросли и стали настоящими красавицами, фото: "Такие разные, но...".

Как сообщала Politeka, роскошная жена Артура Пирожкова соблазнила изгибами в купальнике, фото: "Просто мечта".

Также Politeka писала, что жена Артура Пирожкова показала, на кого на самом деле похожи их дети: "Вау, какие красотки!".