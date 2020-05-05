Звезда сериала «Школа» Елизавета Василенко сверкнула безупречной фигурой в крохотном топе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Когда я умру, мои атомы исчезнут. Я снова буду космической пылью. Ветер унесет меня. Рассеет повсюду, как одуванчики весной. Я буду посещать миры и инопланетные луны и это будет пипецки поэтично - пока я не приземлюсь на твой бутер», - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Василенко позирует на камеру в крохотном топе, выставив напоказ роскошные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Нереальная», «бомбезная», «красоточка», «просто прекрасная», «вау», «вот это малышка», «вау, это шик», «красотка наша любимая», - пишут они.

До этого мы писали, что звезда украинского сериала «Школа» Елизавета Василенко порадовала поклонников серией ярких фото.

Свежие кадры звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм. На фото Лиза одета в блестящий микро топ, бретели которого она спустила, оголив свои плечи и частично засветив грудь. Кроме этого в кадр попал плоский животик артистки. Юной звезде сделали яркий макияж с блестками, благодаря чему ее образ стал еще пикантнее. На втором фото Лиза выгнулась в соблазнительной форме, продемонстрировав идеальные изгибы своего тела.

За день пост актрисы собрал почти 74 тысячи лайков. В комментариях поклонники оставили множество комплиментов.

«Мать, я ослеп», «Невероятно красивая», «Самая лучшая», «О боже, Лиза», «Заюнька ты богиня», «Такая красивая, просто балдёж», «Это шикарно», «Огонь», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Лиза Василенко разделась прямо на улице ради горячих фото: "Какая же роскошная!".

Как ранее сообщала Politeka, Лиза Василенко взбудоражила страстными образами, показав свои прелести со всех сторон: «Шикарная».

Также Politeka информировала, что Лиза Василенко без белья и стыда похвасталась пикантными кадрами: "Просто нет слов".