Звезда сериала «Школа» Елизавета Василенко сверкнула безупречной фигурой в крохотном топе
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Когда я умру, мои атомы исчезнут. Я снова буду космической пылью. Ветер унесет меня. Рассеет повсюду, как одуванчики весной. Я буду посещать миры и инопланетные луны и это будет пипецки поэтично - пока я не приземлюсь на твой бутер», - говорится в сообщении.
Уточним, что на снимке Василенко позирует на камеру в крохотном топе, выставив напоказ роскошные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
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«Нереальная», «бомбезная», «красоточка», «просто прекрасная», «вау», «вот это малышка», «вау, это шик», «красотка наша любимая», - пишут они.
До этого мы писали, что звезда украинского сериала «Школа» Елизавета Василенко порадовала поклонников серией ярких фото.
Свежие кадры звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм. На фото Лиза одета в блестящий микро топ, бретели которого она спустила, оголив свои плечи и частично засветив грудь. Кроме этого в кадр попал плоский животик артистки. Юной звезде сделали яркий макияж с блестками, благодаря чему ее образ стал еще пикантнее. На втором фото Лиза выгнулась в соблазнительной форме, продемонстрировав идеальные изгибы своего тела.
За день пост актрисы собрал почти 74 тысячи лайков. В комментариях поклонники оставили множество комплиментов.
«Мать, я ослеп», «Невероятно красивая», «Самая лучшая», «О боже, Лиза», «Заюнька ты богиня», «Такая красивая, просто балдёж», «Это шикарно», «Огонь», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Лиза Василенко разделась прямо на улице ради горячих фото: "Какая же роскошная!".
Как ранее сообщала Politeka, Лиза Василенко взбудоражила страстными образами, показав свои прелести со всех сторон: «Шикарная».
Также Politeka информировала, что Лиза Василенко без белья и стыда похвасталась пикантными кадрами: "Просто нет слов".