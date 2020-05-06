Российская певица украинского происхождения Наташа Королева удивила кадрами, заснятими во время ее концерта

На своей странице в социальной сети Instagram знаменитая артистка решила поделиться неожиданными воспоминяниями, связанными с ее концертом и необычным выступлением во время него. Наталья предстала в стильном наряде, тогда как ее подтанцовка в самых разных костюмах плясала рядом, передает Politeka.net.

Так, певица сверкнула соблазнительными образами, которые примеряла ранее для концертов. Похоже, во время карантина певица заскучала, раз решила поделиться кадрами с выступлений. В последнее время на своей странице она старалась показывать исключительно домашние кадры.

«Скучаю! Жизнь разделилась на До и После а как будет После?? ? Воспоминания из прошлого!», - написала Королева под новым видео.

Вот что ответили фанаты на увиденный пост:

«Все будет хорошо», «Наташа супер 😍👍👍👍👍👍👍. Главное здороавье», «Тоже скучаем🙏❤️», «С Николаевым было много хитов!!», «Наташа🙌всё пройдёт, пройдёт и это🙌 всё будет ХОРОШО!❤️», «Женщина 🔥🔥🔥👍❤❤❤», «Вам всем будет очень плохо», «Без современных обработок, голос был лучше 🙄, а так уже и не отличить от всяких других певичек».

До этого 50-летний российский бодибилдер и танцор Тарзан, муж певицы Наташи Королевой, озадачил видом в неоднозначном образе.

В этот раз артист появился в неожиданном комичном виде на новом фото, которое представил на своей странице в социальной сети Инстаграм. Знаменитый артист активно ведет свою страницу в социальной сети Инстаграм, поэтому каждое свое фото он старается сделать необычнее или забавнее предыдущего. Сергей любит также хвастаться своей фигурой, которой он гордится из-за многочисленных тренировок.

Артист предстал в достаточно необычном виде – в ярко-синих плавках и в дамской шляпе с широкими полями, судя по всему, его жены Наташи Королевой. Причем звезду видно размыто, а сам он стоит достаточно далеко в домашней обстановке возле шкафа.

Шуточный кадр вызвал бурную реакцию в сети:

«No name....😁из альбома " Настроение"», «Все дело в шляпе😉», «Эстетически приятно глазу 😄 Люди, будем добрее! Красивое тело всегда хорошо! Сейчас на Вас опять налетят хейтеры😁», «Прекрасен», «О а сколько стоит персональная тренировка?», «Вау, какая шляпа🔥"

Напомним, что Тарзан разделся и показал свою мощь прямо на съемках сериала.

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