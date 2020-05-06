Популярная украинская исполнительница Наталья Могилевская сверкнула безупречной фигурой в прозрачном платье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Я очень счастлива порадовать вас новым шоу в это время, когда два месяца никто ничего не снимал. Мы именно поэтому закончили монтажсейчас. Это ещё один мой танцевальный̆ концерт, в котором я танцую танго, румбу, пасодобль, как 10 лет назад. Танцую и пою одновременно. Это концерт, где я снова станцевала с Владом Ямой и спела любимые песни, танцевала с балетом, как сумасшедшая, и думаю, что удивила неожиданным мегатрендовым», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Могилевская позирует в прозрачном наряде в окружении подтанцовки, демонстрируя безупречную фигуру. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«огонь!», «Великолепна – как всегда», «Наталья,ты молодец,так держать.ты красива,ты солнышко,ты королева.умничка», «роскошная форма! Супер», - пишут они.

До этого мы писали, что Наталья Могилевская опубликовала фото, на котором предстала вместе со своим партнером по "Танцях з зірками" Игорем Кузьменко.

Артистка позировала в синем платье на руках танцора, вытянув ножки.

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